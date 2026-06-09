作家の岩下尚史さんが９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「人と比較すること」について持論を展開する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、周囲の人との「しあわせ度」比較の中で高齢者になるほど地位や収入よりも健康が大事という心境になるという記事を紹介。

「人との比較」について聞かれた岩下さんは「人と比較したことない。そんな話したことない。自分の話しかしない」ときっぱり。

「人のことが気になるというのは周りの知ってる人と比べるわけでしょ？ 世間が狭いのね」と続けると「もっと広〜い世界で見ると、比べようがないじゃない？」と問いかけ。

「あと、テレビも良くないですよ。テレビも私、あんまり見てないけど、ネット記事で見ると、日本でセレブって言われてる人の暮らしを紹介するのがあるでしょ。大変な豪邸だったり…。別荘がこれだ〜とか思ってみると（知り合いで）『あっ、この人だ！』とかなって。『この人の家の中、（実は）地獄なんだけどな』って（思う）。つまり、相続のこととか大変なんですよ。だから比べたってしようがない。（テレビは）いい所しか見せないから」と続けていた。