◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦 東北学院大７―１中部学院（９日・神宮）

２大会連続３８回目の出場となった東北福祉大（仙台六大学）が、２年ぶり５回目の出場の中部学院大（東海地区大学）を７―１で破り２回戦を突破した。打線が３本塁打を含む１１安打７得点とつながり、大会２連覇に向けて前進した。

前回大会でＭＶＰを獲得したプロ注目の佐藤悠太外野手（４年＝報徳学園）は、「６番・右翼」で先発出場。２点リードで迎えた４回先頭で１３５キロ直球を左中間席へ運び、「弾道が低かったので、入ると思わなかった。（フェンスを）超えてくれてよかったです」と驚いた様子で振り返った。

楽しむ気持ちを大切にして、困難を乗り越えてきた。高校３年時に投手から外野手に転向。「２年間バットを全く振っていなかった」という状況でも、「少年野球を始めたときみたいに素直に楽しめた」と楽しむ心を忘れなかった。

大学に入ると体重も約２０キロ増えて、８７キロになった。昨年の春ごろには、憧れの鈴木誠也（カブス）を参考にした両目のでしっかり見て、トップを高く保つフォームを作り上げた。「こうしたらヒットが出るなと考えるのが楽しくて。今もいいなと思ったらまねて練習に取り入れている」。どんな時でも野球を楽しむ精神が、この日の好打を生んだのかもしれない。

目指すのは「プロで長く第一線で活躍できる選手」。この日は多くのスカウトが来場していたが、「とにかく勝てるように野球を楽しむことをモットーにしているので、あんまり気にしていないです」。周囲の環境は気にせずに、自身のプレーに全力を尽くすことに集中している。

３回戦は東日本国際大と大商大の勝者と戦う。「去年優勝して、今年はマークされるところもある。自分がというよりは、チームが勝てるように明日以降も頑張りたい」と連覇に向けて意気込んだ。