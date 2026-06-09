スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは時折雨が降ったり、曇ったりと、すっきりしない天気でしたね。ただ、こうした曇り空の方が、きれいに撮影できる風景もあるんです。きょうはハナショウブを撮影してきました。



滑川市の行田公園です。88種、およそ4万株のハナショウブが植えられていて、いま見頃を迎えています。



近年、市が株分けや肥料をやるなどの手入れを続け、年々花の数は増えています。





たしかに、白や紫、そしてピンクなど、多くの花が咲き競っていますね。滑川市観光協会 田口俊彦事務局長「皆さんいらっしゃると『今年のハナショウブすごくきれいだね。たくさん咲いているね』と（話す）。ここ数年でもですね、とてもきれいに咲いていると思います」きょうも多くの人が、公園を訪れていました。訪れた人「きれいだちゃ。たくさんあるからね」「空気が澄んで静かだし。いいところだと思って毎年、一度は見に来るの」散歩に訪れていた、近くの上小泉保育園の園児たちにも出会いました。保育士「きれいなお花、見せてあげられて、よかったなと思っています」きょうの富山県内は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り空が広がり、一時的に雨の降るところもありました。気温も上がらず、富山市の最高気温は21.1度と5月上旬並みでした。雨に濡れてハナショウブの色が鮮やかに見えますね。実は、植物や人物を撮影する場合、晴れていると光と影の差が大きくなりすぎるんです。一方、きょうのような曇りの日は、光が柔らかく均一に照らしてくれるため、花全体を優しい色合いで捉えることができます。そして、気象の観点からも、雨が降ると大気中のちりやほこりが洗い流されて空気が澄むため、花本来の鮮やかな色がより引き立ちます。空気中の水分もたっぷりあるので、花びらが乾燥せず、つややかに見えるんです。滑川市によりますと、花は今月下旬まで楽しめるということです。また、今週末の夜には、園内をろうそくの灯りで照らすキャンドルナイトも行われます。昼間の雰囲気とはひと味違う、灯りに浮かび上がるハナショウブも楽しみですね。