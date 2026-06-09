◇ボクシングライトフライ級8回戦 片岡雷斗《8回戦》スリヤ・プッタルクサ（2026年6月10日 東京・後楽園ホール）

アマ6冠で日本ライトフライ級6位の片岡雷斗（19＝大橋）が9日、都内でプロ2戦目の前日計量に臨み、48・7キロで一発パスした。

3月のデビュー戦では日本ランカーの大橋波月（湘南龍拳）に6回TKO勝ちし、衝撃の初陣を飾った。この日は前回同様に髪を編み込んだ「コーンロウ」ヘアで登場すると「距離感の使い分けを見せたい。もちろんKOです」とニヤリと笑い、2連続KO勝利を誓った。

同興行の第一試合では弟でアマ3冠の叶夢（とむ、18）がデビュー戦に臨む。プロ初の計量を終えた叶夢は「計量でも緊張感あってワクワクした。試合が楽しみになりました」と端正なマスクを緩めた。これまでの金髪ではなく、ド派手なピンクヘアで登場すると「イメージチェンジで。かっこいいなと思い、尚弥さんをちょっと意識した」と先輩にあやかった。

1メートル71の長身サウスポー。同門の大先輩・世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33）とは実戦練習を行い、5月2日の東京ドーム決戦前には前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）と体格が似ていることもあり“仮想・中谷”を務めた。

初陣の相手はアタッチャイ・プラソエトリ（タイ）。「自分よりキャリアのある選手」と気を引き締めながら「しっかりもらわずに戦って、決めきるところは決める。自分は1ラウンド目からチャンスがあればいきたい」とデビュー戦で6回TKO勝ちした、兄を上回るKO決着を目指す。

「先に勝ってつなぎます」と第四試合の兄への勝利のバトンをつなぐ決意を示すと、兄・雷斗も「もちろん自分もKOを狙う。僕が（坂井）優太くんに渡して、優太くんが（藤木）勇我に渡す」と兄弟KOリレーからの大橋勢の必勝リレーを誓った。