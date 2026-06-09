おとといから宇都宮市の中心部で目撃が相次いでいたクマが捕獲されました。JNNの生放送中のカメラがクマの様子を捉えていました。

高柳光希アナウンサー

「宇都宮市内の公園などもある閑静な住宅街。あちらの茂みの奥で、麻酔銃によってクマが捕獲されました」

きょう午後3時半すぎ、住宅街で1頭のクマが捕獲されました。

捕獲されるおよそ2時間半前、JNNの生中継のカメラが、宇都宮市の住宅街のフェンスをよじ登るクマの姿を捉えました。

さらに、こちらは悠々と泳ぐクマの姿が。壁をよじ登り、フェンスもよじ登り、クマはそのまま住宅街の方へ歩いていきました。

記者

「いま、盾を持った職員が庭の中に入っていきます」

住宅の敷地に入り込んだクマ。警察官や猟友会などが包囲しました。

午後3時すぎ、ひさしの下で動くクマの姿が。

その後、麻酔銃で撃たれたクマ。動かなくなったことを確認し、捕獲されました。クマはオスの成獣で、体長は1メートル超え。体重は100キロ近くあるということです。

地元住民

「無事捕獲されて良かった。娘も学校休みだったので、明日から無事に学校に行けるようになるかな」