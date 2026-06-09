7日、名古屋市北区で、車のボンネットにしがみつく店員を振り落としてけがをさせ逃走した事件。走り去る車の映像を捉えた防犯カメラの映像を独占入手しました。

【画像】ボンネットに店員乗せて走り去る車 名古屋･北区“MEGAドンキ”で殺人未遂 声かけた店員を約150ｍ先で振り落とし逃げる

時刻は、7日午後9時10分過ぎ。防犯カメラには、加速しながら走り去る一台の白い乗用車が。その後を走って追いかける人の姿も。よく見ると、乗用車のボンネットに人がしがみついています。

店員をボンネットに乗せ…約150ｍ進んだ路上で振り落とす

この事件は、7日午後9時過ぎ名古屋市北区の「MEGAドン・キホーテ名古屋本店」で、男女2人が店を出る際に防犯ブザーが鳴ったため、男性店員が声をかけようとしたところ、2人は乗用車に乗り込み立ち塞がる男性店員をボンネットの上に乗せて、約150メートル進んだ路上で振り落とし、腕や腰などにけがをさせ、そのまま逃走したものです。

2人は30代から40代くらいで白い車に乗り、男は白いシャツにベージュの長ズボン、女は紺の半袖シャツに黒い長ズボン姿だったということで、警察は殺人未遂の疑いで、防犯カメラの映像などを解析して行方を追っています。