連日、高校生が熱戦を展開している「県高総体」。

大会5日目の９日は、バスケットボール決勝が行われました。

◆女子「鶴鳴」vs「長崎西」

バスケットボール女子は新人戦、春季選手権と今シーズン2度の王者に輝いている「鶴鳴」と、2年ぶりの頂点を狙う「長崎西」の優勝決定戦となりました。

試合は、エンジのユニホーム長崎西が、試合開始から4本の3ポイントを沈め、流れを引き寄せます。

しかし 白のユニホーム鶴鳴は、得意の速攻からリズムをつかむと、村上選手の得点や3ポイントで逆転。

1点をリードして、第2クオーターに入ります。

主導権を握った鶴鳴は、勢いそのままに得点を重ねて42ｰ32とリードを10点に広げ、前半を折り返します。

追う展開の長崎西は第3クオーター、峰平選手や瀬戸口選手を中心に相手を上回る得点をあげ差を縮めて、最終第4クオーターへ。

しかし ここから鶴鳴がペースを取り戻し、宮城選手の相手を切り裂くドライブに、村上選手のこの日5本目となる3ポイントを決めます。

宮城選手と村上選手の2人で61点をたたき出した鶴鳴が76ｰ62で勝利。

8年ぶり34回目の優勝を決めました。

（鶴鳴 宮城 美海選手(3年)）

「県内無敗が目標だったので、勝つという気持ちが大きかった。(インターハイでは）1回戦では負けずにベスト8、優勝できるように頑張る」

◆男子「長崎工業」vs「瓊浦」

一方、男子の優勝決定戦は4年ぶりの王座奪還を狙う「長崎工業」と3連覇中の「瓊浦」が激突。

黒のユニホーム瓊浦は、序盤からナイジェリア出身の留学生アンドレ選手を中心にゴール下で得点を重ね、主導権を握ります。

対する白のユニホーム長崎工業は、野上選手と工村選手の連続3ポイントなどで必死に食らいつきますが、瓊浦が7点のリードで後半へ。

74ｰ64と瓊浦が10点リードで迎えた最終第4クオーター。

長崎工業はケガからこの大会で復帰したエース吉田選手の活躍などで怒涛の追い上げを見せると、試合時間残り3秒で2点差に。

ラストワンプレーまで勝負の行方が分からない激戦を制した瓊浦が、県高総体4連覇を果たしました。

優勝した鶴鳴と瓊浦は、県代表として来月末から大阪で行われるインターハイに出場します。