佐世保市の九十九島水族館「海きらら」は、ジャンピングキャッチボールで人気だったハンドウイルカのナミが、7日に死んだと発表しました。

2009年から海きららで飼育されていた、メスのハンドウイルカ「ナミ」。

去年6月頃に体調を崩し、一度は回復して公開トレーニングにも参加していましたが、先月末に再び悪化。

7日(日)に死んだことが確認されました。

海きららによりますと、推定年齢は21～22歳だったということです。

ナミは運動能力が高く、相棒の「ニーハ」と行う “イルカ同士のジャンピングキャッチボール” などで人気を集めました。

8年前に入社して以来、イルカの飼育を担当してきた西垣 大地さんは「ナミの存在はとても大きなものだった」としのびます。

（九十九島水族館イルカ課 西垣大地リーダー）

「ジャンピングキャッチボールに関しては、日本国内ではナミとニーハにしかできない種目だった。

それを見たくて全国各地から会いに来てくれる人がたくさんいたので、皆様の記憶にはしっかりと残っていると思う。

イルカの魅力を今後も発信していけるように、歩んでいきたい」

海きららには、10日～7月3日まで、献花台が設置されるということです。