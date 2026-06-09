人材の確保とともに、いま企業を悩ませているのが、先行きが不透明な中東情勢です。

【写真を見る】【国の物価高対策】最大約11億円配分の見込み 高圧電力やLPガスの利用者支援などに活用 熊本

物価高対策を求める声が高まっています。

国の「重点支援地方交付金」は1000億円

国は今年度の一般会計補正予算で、中東情勢の混乱に伴う物価高対策として「重点支援地方交付金」、1000億円を計上しています。

熊本県によりますと、熊本にはこのうち最大約11億円が配分される見込みだということです。

県は、高圧電力やLPガスの利用者支援などに活用する考えです。

建設業から相談数が高止まり

中東情勢をめぐっては、熊本県内の窓口への相談数が高止まりしています。

中でも多いのは建設業からで、「塗料やシンナーの仕入れ価格が高騰し、入手困難」といった声が寄せられているということです。

熊本県 木村敬 知事「6月定例会への追加提案とともに、国にもう少しこういう政策をとるべきじゃないかという、追加の要望の検討なども今後考えていかなければいけない」

農業現場から「待ったなし」

こうした窮状に、農業の生産現場からも待ったなしの声が上がっています。

JA熊本中央会 宮本隆幸会長「農家の危機を救ってください よろしくお願いします」

JAグループ熊本と県農業者政治連盟は6月9日午前、県や自民党県連などに資材価格高騰への支援を要請しました。

「農家の限界をはるかに超えている」

JA熊本中央会 宮本隆幸会長「たび重なる生産コストの上昇はもはや農家の自助努力で補える限界をはるかに超えている」

要請書には燃料や肥料の価格高騰対策を拡充することや、包装資材や生産関連資材を優先供給することなどが盛り込まれました。