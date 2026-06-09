元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が7日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。Netflixの作品で見たい人物を明かす場面があった。

映画やNetflixの実録もので盛り上がる中、鈴木氏は「実録的なもので、この人やったらおもしろいんじゃないかっていうのある」と古市氏に投げかけた。「皇族の方々じゃないですかね」と回答した古市氏は英国女王エリザベス2世を描いたNetflixドラマシリーズ「ザ・クラウン」を例に挙げ、「日本も皇族の人たちの話とかは見たいですけど。日本だと難しいですかね、まだね」と続けた。

また、2人が共通して見てみたいと挙げた人物が一致。鈴木氏が「古市くんが仲いい小室先生は見てみたいよね〜」と音楽プロデューサーの小室哲哉の名前を出すと、古市氏も「歴史に残したいです」と同意。「小室さんと華原さんの関係とかね。表に出てない以上の、色んな話があるので」と期待を寄せた。

鈴木氏はダンプ松本を描いたNetflixドラマ「極悪女王」（24年配信）の企画・脚本・プロデュースを務め、今年配信されたはるな愛を描いた同映画「This is I」を企画した。