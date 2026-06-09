A.B.C-Z塚田僚一「月刊わんこ」表紙登場 手術したばかりの愛犬と相思相愛っぷり披露
【モデルプレス＝2026/06/09】A.B.C-Zの塚田僚一が、6月15日発売の「月刊わんこvol.31」通常版表紙／Special Edition裏表紙に登場する。
【写真】STARTOアイドル、車椅子姿の愛犬と登場
塚田が2回目の登場。今回は、バーニーズ・マウンテン・ドッグのルンルンちゃんとの2ショット。ルンルンちゃんの塚田への愛は、前回と同様に大爆発。塚田が何かするたびに嬉しそうに尻尾を振る姿が、とってもキュート。ルンルンちゃんは2026年の3月に手術をしたばかり。経過は順調で、塚田のメンバーカラーが眩しいカッコいい車椅子で駆ける姿も見せた。それを見つめる塚田のまなざしも、愛情たっぷり。ふたりの相思相愛っぷりを誌面いっぱいに届ける。
Special Edition表紙はスタンミじゃぱん。連れてきてくれたのは、愛犬のしゅうまいくん（チワワMIX）。スタンミがヘアメイク中、おもちゃで遊びながら、時々「まだかな」とスタジオの入り口を確認し、また静かに遊び始めるけなげな姿を見せていたしゅうまいくん。スタンミが戻ってくると、そのまま飛んでいくのではないかと思うほど尻尾を振り回して大喜び。撮影中はカメラ目線ばっちりで、スタンミに負けず劣らずの素晴らしいモデルっぷりを見せてくれました。スタンミの表情からも、しゅうまいくんへの愛情がうかがえ、幸せいっぱいのショットをたっぷり収められた。
人気恋愛リアリティーショーに出演し、“高校生No.1イケメン”として話題になった内田金吾が、愛犬・エテちゃん（ティーカップ・プードル）を連れて遊びに来た。ソファの上でのんびりしたり、楽しそうに走ったり、おやつがほしくてお尻歩きをしたり、エテちゃんの一挙一動を内田は「可愛い」と全肯定。エテちゃんはパピー期よりずっと美人になったそう。それは内田がたくさん褒めていたからかも？「可愛い」の声に溢れた楽しい時間をそのまま映し出したショットを、あますことなくお届けします。
私立恵比寿中学の風見和香が保護犬の子をお迎えしたと聞き、さっそく撮影に。おもちゃを一つ一つくわえては風見に見せに行き、反応をもらうと満足顔の愛犬・おこげちゃん（トイ・プードル×ペキニーズ）。風見家にも慣れ、終始風見の隣でリラックス。おもちゃも大好きだけれど、やはり飼い主さんの反応が一番嬉しいようだった。そんなおこげちゃんを見つめる風見は、優しいお姉ちゃんのようなまなざし。室内でも野外でも絵になる2人の姿が収められている。
Girls2の増田來亜と愛犬・ライちゃん（トイ・プードル）が登場。スタジオに入るなり元気いっぱいに駆け回り、スタッフ陣ひとりひとりのところへ挨拶に回っていたライちゃん。増田が準備している間に全員をとりこにしてしまうあたり、飼い主譲りのエンターテイナーっぷりを感じる。撮影中も、増田の愛情たっぷりのまなざしにハッとさせられたかと思えば、その手をライちゃんが思いっきり噛んでいたり、次の瞬間には甘えた表情を見せてくれたり。2人のファンにならざるを得ない、癒しの時間を届ける。
結成して3年、6月3日に待望のメジャーデビューを果たしたLienelから、リーダーの芳賀柊斗が登場。芳賀と共演するのは、ゴールデン・レトリーバーのレンくん。一緒に遊んだり、のんびりしたり、おすまし顔をしてみたり。2人が並ぶと、髪色が似ているのもあって、まるで王子様の兄弟のよう。レンくんは、芳賀の実家で暮らす愛犬との共通点もあるそう。愛犬話に花が咲いたインタビューでは、メジャーデビューについての心境も聞いた。
ワンちゃんが大好きな河瀬詩（22/7）の相方を務めるのは、シェットランド・シープドッグのリラちゃん。撮影前からみんなに芸を見せてくれたり、愛嬌たっぷりに現場を盛り上げてくれていました。河瀬も、リラちゃんと一緒にポーズをしたり、突然のバックハグに思わず照れたり、運動神経の良さについていけずに慌てたり。リラちゃん相手だからこその表情をたくさん見せてくれ、ほほえましい時間となった。インタビューでは、亡き愛犬・ベルちゃんとの思い出話も。
「ワンちゃんっていいな」「ワンちゃんと暮らしてみたいな」――そんな気持ちをくすぐる写真とインタビューが満載。ワンちゃんと人とのあたたかな時間をたっぷりと詰め込んだ『月刊わんこ』から、ぜひ、お気に入りの“わんこ時間”を見つけてみては。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOアイドル、車椅子姿の愛犬と登場
◆塚田僚一、手術したばかりの愛犬と登場
塚田が2回目の登場。今回は、バーニーズ・マウンテン・ドッグのルンルンちゃんとの2ショット。ルンルンちゃんの塚田への愛は、前回と同様に大爆発。塚田が何かするたびに嬉しそうに尻尾を振る姿が、とってもキュート。ルンルンちゃんは2026年の3月に手術をしたばかり。経過は順調で、塚田のメンバーカラーが眩しいカッコいい車椅子で駆ける姿も見せた。それを見つめる塚田のまなざしも、愛情たっぷり。ふたりの相思相愛っぷりを誌面いっぱいに届ける。
Special Edition表紙はスタンミじゃぱん。連れてきてくれたのは、愛犬のしゅうまいくん（チワワMIX）。スタンミがヘアメイク中、おもちゃで遊びながら、時々「まだかな」とスタジオの入り口を確認し、また静かに遊び始めるけなげな姿を見せていたしゅうまいくん。スタンミが戻ってくると、そのまま飛んでいくのではないかと思うほど尻尾を振り回して大喜び。撮影中はカメラ目線ばっちりで、スタンミに負けず劣らずの素晴らしいモデルっぷりを見せてくれました。スタンミの表情からも、しゅうまいくんへの愛情がうかがえ、幸せいっぱいのショットをたっぷり収められた。
人気恋愛リアリティーショーに出演し、“高校生No.1イケメン”として話題になった内田金吾が、愛犬・エテちゃん（ティーカップ・プードル）を連れて遊びに来た。ソファの上でのんびりしたり、楽しそうに走ったり、おやつがほしくてお尻歩きをしたり、エテちゃんの一挙一動を内田は「可愛い」と全肯定。エテちゃんはパピー期よりずっと美人になったそう。それは内田がたくさん褒めていたからかも？「可愛い」の声に溢れた楽しい時間をそのまま映し出したショットを、あますことなくお届けします。
◆風見和香・増田來亜・芳賀柊斗らも登場
私立恵比寿中学の風見和香が保護犬の子をお迎えしたと聞き、さっそく撮影に。おもちゃを一つ一つくわえては風見に見せに行き、反応をもらうと満足顔の愛犬・おこげちゃん（トイ・プードル×ペキニーズ）。風見家にも慣れ、終始風見の隣でリラックス。おもちゃも大好きだけれど、やはり飼い主さんの反応が一番嬉しいようだった。そんなおこげちゃんを見つめる風見は、優しいお姉ちゃんのようなまなざし。室内でも野外でも絵になる2人の姿が収められている。
Girls2の増田來亜と愛犬・ライちゃん（トイ・プードル）が登場。スタジオに入るなり元気いっぱいに駆け回り、スタッフ陣ひとりひとりのところへ挨拶に回っていたライちゃん。増田が準備している間に全員をとりこにしてしまうあたり、飼い主譲りのエンターテイナーっぷりを感じる。撮影中も、増田の愛情たっぷりのまなざしにハッとさせられたかと思えば、その手をライちゃんが思いっきり噛んでいたり、次の瞬間には甘えた表情を見せてくれたり。2人のファンにならざるを得ない、癒しの時間を届ける。
結成して3年、6月3日に待望のメジャーデビューを果たしたLienelから、リーダーの芳賀柊斗が登場。芳賀と共演するのは、ゴールデン・レトリーバーのレンくん。一緒に遊んだり、のんびりしたり、おすまし顔をしてみたり。2人が並ぶと、髪色が似ているのもあって、まるで王子様の兄弟のよう。レンくんは、芳賀の実家で暮らす愛犬との共通点もあるそう。愛犬話に花が咲いたインタビューでは、メジャーデビューについての心境も聞いた。
「ワンちゃんっていいな」「ワンちゃんと暮らしてみたいな」――そんな気持ちをくすぐる写真とインタビューが満載。ワンちゃんと人とのあたたかな時間をたっぷりと詰め込んだ『月刊わんこ』から、ぜひ、お気に入りの“わんこ時間”を見つけてみては。（modelpress編集部）
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