JR東日本の新型夜行特急「ルナ・アズール」2027年度デビュー 品川〜青森間結ぶ
【女子旅プレス＝2026/06/09】JR東日本は、新たな特急列車「ルナ・アズール」を2027年度初に運行開始。かつての寝台列車の想いを引き継ぐ夜行運転に対応し、品川〜青森間の夜行や、草津への昼行ルートを運行予定だ。
【写真】「ルナ・アズール」多彩な部屋のバリエーション＆ラウンジも
スペイン語で「青い月」を意味する「ルナ・アズール（Luna Azul）」と名付けられた新型特急。列車コンセプトである「青色」「上質さ」「包み込まれるような心地よさ」「日常を離れた体験」を表現する言葉として命名された。10両編成の外装に配されたブルーモーメントを再構成し、列車を包む10本の光線で青い月を表現したロゴデザインなど、上質で心地よい非日常の体験を予感させる。寝台列車への想いを引き継ぎ、移動手段としてだけでなく、乗車すること自体が目的となるワクワクする気持ちもともに運ぶ。
導入時の運行ルートは季節によって異なる。春から秋にかけては、品川駅〜青森駅を結ぶ夜の運行（週2往復・10両編成・定員125名）。夜行列車ならではの12時間半から15時間ほどのゆったりとした旅路を楽しめる。一方、冬季は品川駅〜長野原草津口駅を結ぶ昼の運行（週6往復・7両編成・定員150名）で活躍。運行エリア・運行区間については、このほかのルートの追加も今後検討される。
また、手の届きやすい料金設定とし、品川駅〜青森駅間を大人1名グリーン個室で利用した場合、東北新幹線のグリーン車に少し上乗せした程度の価格を想定している。車内にはドリンクやスナックの販売スペースの導入も予定。さらに、6号車には1人用及び2人用の車いす対応のグリーン個室が計2室完備される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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【写真】「ルナ・アズール」多彩な部屋のバリエーション＆ラウンジも
◆寝台特急のDNAを継承、青い月を意味する「ルナ・アズール」
スペイン語で「青い月」を意味する「ルナ・アズール（Luna Azul）」と名付けられた新型特急。列車コンセプトである「青色」「上質さ」「包み込まれるような心地よさ」「日常を離れた体験」を表現する言葉として命名された。10両編成の外装に配されたブルーモーメントを再構成し、列車を包む10本の光線で青い月を表現したロゴデザインなど、上質で心地よい非日常の体験を予感させる。寝台列車への想いを引き継ぎ、移動手段としてだけでなく、乗車すること自体が目的となるワクワクする気持ちもともに運ぶ。
◆夜は青森、昼は草津へ。季節で異なる区間運行
導入時の運行ルートは季節によって異なる。春から秋にかけては、品川駅〜青森駅を結ぶ夜の運行（週2往復・10両編成・定員125名）。夜行列車ならではの12時間半から15時間ほどのゆったりとした旅路を楽しめる。一方、冬季は品川駅〜長野原草津口駅を結ぶ昼の運行（週6往復・7両編成・定員150名）で活躍。運行エリア・運行区間については、このほかのルートの追加も今後検討される。
◆車内販売、車いす対応個室も導入
また、手の届きやすい料金設定とし、品川駅〜青森駅間を大人1名グリーン個室で利用した場合、東北新幹線のグリーン車に少し上乗せした程度の価格を想定している。車内にはドリンクやスナックの販売スペースの導入も予定。さらに、6号車には1人用及び2人用の車いす対応のグリーン個室が計2室完備される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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