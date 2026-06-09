Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000

シャオミ・ジャパンは、薄さ約8.7mmで携帯性を高めながら、5,000mAhの高密度バッテリーを搭載したモバイルバッテリー「Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000」を9日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は4,580円前後。カラーはゴールド、パープル、ブルー、ブラック。

なお、早割キャンペーンとして2026年6月22日までは3,780円で販売する。ただし、Amazonのみキャンペーン期間がカラーによって異なり、ブルーは9日から15日まで、ブラック/ゴールドは9日から22日まで、パープルは16日から29日までとなる。

従来よりも27.5%薄くなったマグネティックモバイルバッテリー。携帯性を向上させ、スマートフォンの背面に装着してもカメラを遮りにくい設計になっている。

USB-Cポート×2を搭載し、2台の同時充電にも対応。5,000mAhのバッテリーを搭載。それぞれのデバイスに合わせて、最大22.5Wの有線急速充電や最大15Wのワイヤレス充電へと出力をスマートに切り替えられる。

デザイン面では、高強度のアルミニウム合金ボディに、光沢感のあるダイヤモンドカットのディテールを組み合わせた。外形寸法は102×69.6×8.7mm、重量は122g。