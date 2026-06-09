◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦 金沢学院大９―４天理大（９日・東京ドーム）

敗戦の中、天理大のリードオフマンが躍動した。藤原凪秀（２年＝天理）が４打数３安打の活躍。２点を追う６回２死満塁では１５１キロの速球を右前にはじき返し、一時同点となる２点タイムリーを放った。

「あの打席はピッチャーが代わったので、来たストライクは全部振ろうと思った。真っすぐは得意なので怖さはなかった」と話した。８日の１回戦・共栄大戦では１点を追う５回１死満塁から右翼線に逆転二塁打も放っており、好調をキープ。「自分の中でいい経験になった。１年生の時から試合に使ってもらって期待されているので、応えたかった」と話した。

三幣（みぬさ）寛志監督（４７）は「２回生、３回生が多いけれど、いい経験を積ませていただいた」と語る。藤原も「まずはリーグ戦で優勝して。（明治神宮大会出場には）関西地区大学選手権に優勝しないと（東京に）帰ってこられないので、一から体を作って、基礎を見直して頑張りたい」と話した。