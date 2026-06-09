定番も、新定番も。食べたら「また作って！」と言われる煮物レシピ

「また作って！」そんな言葉をもらえる煮物レシピ、ありますか？



クックパッドで「#家族に伝えたいレシピ」を募集したところ、煮物の素敵なレシピがたくさん集まりました。今回はその中から7品をご紹介します。



昔から愛される定番から、チーズやトマトを使った新定番まで、食べた家族がきっと笑顔になるラインナップです。

▼短時間でも味がしっかりしみる、基本の肉じゃが

煮物の定番中の定番、肉じゃが。時間をかけないと味がしみないイメージがありますが、このレシピなら短時間でしっかり味がしみ込みます。覚えておけばずっと使える、まさに「家族に伝えたい」一品です。

▼とろけるチーズがあふれる、豚こまのトマト煮込み

豚こま肉をトマトで煮込み、仕上げにチーズをたっぷりのせた洋風煮込み。チーズがとろりとあふれるビジュアルは食卓を一気に華やかにしてくれます。子どもが大喜びする、新定番の煮物です。

▼すき焼のたれ一本で味が決まる、なすびとピーマンの煮物

調味料はほぼすき焼のたれだけ。簡単に味がピタッと決まるのがうれしいレシピです。なすびとピーマンがたれをたっぷり吸って、ご飯が止まらなくなること間違いなしです。

▼蒸し焼きするだけで旨み凝縮、大根と豚肉の炒め煮

材料を小さめに切って蒸し焼きすることで、旨みがギュッと凝縮されます。シンプルな味つけながら深みのある仕上がりで、何度でも食べたくなる滋味深い一品。多めに作っておいて翌日食べると味がしみしみです。

▼鍋ひとつで完成、豚肉と大根と人参の煮物

豚肉・大根・人参と、冷蔵庫に常備しやすい食材だけで作れるシンプルな煮物。「簡単！」のタイトル通り、特別な手順は一切なし。忙しい日でも気軽に作れて、家族みんなが喜ぶやさしい味です。





どのレシピも、食べた人が思わず「また作って」と言いたくなる味ばかり。大切な人に伝えたい、食卓の定番になるレシピをぜひ試してみてください。



素敵なレシピをご投稿いただいた皆さん、ありがとうございました！

ご紹介したレシピを作った皆さん

カニザベス🦀



☆ユミィ☆



ちー工房



まんまるらあて



♡みっつ

