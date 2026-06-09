【じゅうじゅうカルビ】お酒が1杯97円〜！お得な″父の日クーポン″を配信中《6月21日まで》

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、2026年6月5日から21日まで、対象のアルコールメニューを、"父の日"にちなんで88円〜（税込97円〜）で楽しめるクーポンを配信しています。

公式アプリを当日ダウンロードしても割引に

じゅうじゅうカルビ公式アプリのユーザー限定のクーポンです。対象のアルコールメニューがお得に楽しめます。

＜対象メニュー＞

・生ビール 通常550円→288円（税込317円）

・角ハイボール 通常400円→88円（税込97円）

・氷結レモンサワー 通常400円→88円（税込97円）

・翠ジンソーダ 通常400円→88円（税込97円）

じゅうじゅうカルビ公式アプリに配信されるクーポン番号を、席のタブレットに入力して注文してください。利用日当日にアプリをダウンロードした場合も割引が適用されます。詳しくはクーポンの利用条件を確認してください。

20歳未満の人や、車・自転車などを運転する人へのアルコール販売は行いません。

予告なく変更または終了する場合があります。

東京バーゲンマニア編集部