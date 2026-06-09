78歳後輩芸人に井口浩之＆久保田かずのぶ動揺！「トランプ大統領と…」濃すぎる経歴に衝撃

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月8日（月）に放送された同番組では、78歳の若手芸人である昭和ジェンズのノーマン・さかいが登場。まさかの“超年上後輩”の登場にMC2人が困惑する一方、さらにノーマンが意外な経歴や、誰もが知るビッグネームとの繋がりを明かした。

【映像】78歳後輩芸人の濃い経歴

今回は「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」で実施された番組初のイベントの模様を放送。「若手芸人の普段は言えない本音SP」というテーマで、井口と久保田が観客の目の前でいつものようにキレのあるトークを繰り広げた。

そのなかで、若手芸人のノーマンから届いた普段言えない本音が読まれる展開に。「先輩芸人への挨拶が難しい。私の年齢（77歳※アンケート記入時）風貌がもたらす問題であろう」と始まり、「77歳!?」「どういうこと？」とMC2人は思わず身を乗り出す。

そして現在は78歳のノーマンが、「天国に一番近い新人芸人と言われてます」と軽快なトークとともにステージに登場。MC2人は、さっそくノーマンがお笑い芸人になるまでの経緯などを質問していった。

するとノーマンは40年以上アメリカで過ごし、日刊紙の新聞の発行などメディアの仕事に就いていたと明かす。さらに「アメリカ合衆国の現大統領であるドナルド・トランプ氏と知り合いで、一緒にビジネスに取り組んでいた」と話し、まさかのエピソードにMC2人は衝撃を受けていた。