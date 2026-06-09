2026年6月6日、DIY系YouTuberの寿チャンネルが自身のYouTubeチャンネルを更新。折りたたみテーブルの作り方を公開した。

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「寿チャンネルDIY」はこれまで大小様々なDIY動画をアップしてきたが、特に注力しているのは「賃貸でもできるDIY」だ。大きな工事を伴わずに住環境をよくするためのアイデアを数多く伝えており、チャンネル登録者数は2026年6月現在で24万人を超える。

今回使うのは、DIYブランドのTANNERから発売されいてる、『FLATTA（フラッタ）』という棚受けだ。この棚受けは、木材の小口に取り付けることで板を金具のなかに内蔵することができるという。このアイデアに寿チャンネルは「これめっちゃおもろい」「画期的」と絶賛した。

まずは板をカットし、面をとっていく。説明書自体が取り付け補助シートになっているようで、「ほんま考えられてんな」と本商品に感心したようだ。次は、水平器を使ってテーブルを取り付ける場所に印をつけ、そこに補助シートを貼っていく。紙越しに穴を開け、棚受けを取り付けていく。次に板をはめて、サイドからネジで留めたら折りたたみテーブルの完成だ。「やばないこの薄さ」「しかもオシャレ」と紹介し、部屋の圧迫感が「一気にまし」とコンパクトさについてコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「凄く簡単でコンパクトでいい」「見た目も薄くてオシャレ」「発想が素晴らしい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）