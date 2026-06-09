お湯を注ぐだけで完成！注目の「ケトン食」を手軽にするフリーズドライ食品が新発売
【画像】バリエーション豊かなフリーズドライのケトン食
糖質を極力制限して良質な脂質をしっかり摂る「ケトン食」という食事法が、糖質制限や良質な脂質の摂取を徹底したい方を中心に高い関心を集めています。
ケトン食は、栄養設計や食材の計量、調理管理など、日常的に高い精度が求められる食事法。
そんな毎日の食事管理のハードルをグッと下げてくれる、画期的な新商品が発売されることになりました。
ケトン食は、糖質を抑えて良質な脂質をしっかり摂るため、健康維持のサポートとしてとても注目されています。
ただ、実際に実践している方にお話を伺うと、「ケトン食では、サバやアボカドなど限られた食材を繰り返し食べることになり、だんだん同じものを食べ続けること自体が辛くなっていった。自分にはこれしか食べられるものがないと感じ、手軽に口にできるものが見つからないことが、想像以上に過酷だった」「毎日の厳格な食事管理に追われる中で、食事の楽しみまで奪われてしまうように感じていた」という切実な声が上がっていました。
また、「ケトン食を続けるためには外出先にも食事を持参する必要があり、テーマパークなどにも行きづらくなるなど、外出そのものに不安や制限を感じていた」「食事を支える家族にとってもプレッシャーだった」という食事の準備の観点からの負担についてのコメントも。
そんな負担を少しでも軽くするために登場したのが、お湯を注ぐだけで適切な栄養価の食事が準備できるフリーズドライ食品です。お湯を注ぐというワンステップで、面倒な計算をすることなくすぐに食卓へ出すことができるのが画期的な点。
ご本人やそのご家族からは、「自分だけでなく、支える家族にとっても「今日はこれでいい」と思える安心感につながった」「美味しい」「バリエーションが多く腹持ちがいいので毎日でも食べられる」と好評です。
■開発の試行錯誤から生まれた、お湯を注ぐだけの優しさ
今回発売されるのは、長年培ってきたフリーズドライ技術を持つコスモス食品と、大阪大学発ベンチャーのヘルスクリエイトが共同開発したアイテム。これまでは対象を限定して提供されていたものが、ついに一般向けにも広く販売が開始されることになりました。
ラインナップは「ケトン ビーフシチュー」をはじめとするスープや丼の素など全10商品（2,300円（税込）〜／箱・4食入）と、バリエーションも豊かです。
お湯を注ぐだけという手軽さの裏には、開発者の大変な苦労が隠されています。
「日々の栄養管理に励む方々に対して、ケトン食を継続するための手助けをしたい、ご家族や周囲の方々の負担を少しでも減らしたい、この気持ちで進めてきたプロジェクトです。管理栄養士さんと密接に相談を繰り返し、栄養素的に必要なケトン比をカバーしつつ、一方では味には妥協せず、自分たちも納得がいく味に仕立て上げられました。何度も失敗を繰り返しながらも最終的に成功し、製品化することができました」と語ります。
毎日の食事管理をすべて自分の手で完璧にこなそうとしなくても大丈夫です。こうした便利なフリーズドライを賢く取り入れて、上手に手を抜いていきましょう。お湯を注ぐだけの選択が、あなたの暮らしに心地よいゆとりを作ってくれますよ。
文：レタスクラブWEB編集部
協力：株式会社コスモス食品
※ケトン食は必ず専門家の指導のもとで実施してください。