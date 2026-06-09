広島県内でもクマの目撃情報相次ぐ 外出時の注意を呼びかけ＆住宅での対策
全国でクマの出没が相次ぐ中、県内でも多数の目撃情報があり、自治体が外出時の注意を呼びかけています。
舗装された道を猛スピードで走るクマ、突然の出来事に一瞬、動けなくなる歩行者の姿をカメラが捉えていました。
現場は栃木県宇都宮市の中心部にある繁華街で連日、付近ではクマの目撃が相次いでいます。
一方、5月から20件の目撃情報が寄せられている広島市安佐北区では・・・。
「この間から、これ（つえ）を持って歩いているけど怖い。近いので。」
「足跡とか『ウォォ』とかいう声は聞いたことある。ここに鈴をつけている。」
日常的にクマ対策を行っていました。この場所では7日、近くのトンネルの中を走り、山へ向かうクマの姿が目撃されており、広島市は付近の住民に注意を呼びかけています。
5月31日には、安佐動物公園のカメラに野生のツキノワグマが映っていたため、西園の一部が閉鎖されています。
そして、7日トンネルの中でクマが目撃されたのは、安佐動物公園から約2キロ離れた場所です。近くは市街地なので注意が必要です。
私たちが日常生活を送る中で気をつけることをまとめました。
【クマを寄せつけない対策】
●生ゴミは収集する直前に出し、放置しない。（クマは嗅覚に優れているのでクマを誘引することになるため）
●実のなる樹木は早めに収穫し、不要なら伐採する。
●ハチの巣の除去（住宅周辺のハチの巣を狙ってクマが出没することがあるため、業者に頼んで早めの除去を）
【2026年6月9日 放送】