全国でクマの出没が相次ぐ中、県内でも多数の目撃情報があり、自治体が外出時の注意を呼びかけています。



舗装された道を猛スピードで走るクマ、突然の出来事に一瞬、動けなくなる歩行者の姿をカメラが捉えていました。

現場は栃木県宇都宮市の中心部にある繁華街で連日、付近ではクマの目撃が相次いでいます。



一方、5月から20件の目撃情報が寄せられている広島市安佐北区では・・・。





■住民「この間から、これ（つえ）を持って歩いているけど怖い。近いので。」「足跡とか『ウォォ』とかいう声は聞いたことある。ここに鈴をつけている。」日常的にクマ対策を行っていました。この場所では7日、近くのトンネルの中を走り、山へ向かうクマの姿が目撃されており、広島市は付近の住民に注意を呼びかけています。5月31日には、安佐動物公園のカメラに野生のツキノワグマが映っていたため、西園の一部が閉鎖されています。そして、7日トンネルの中でクマが目撃されたのは、安佐動物公園から約2キロ離れた場所です。近くは市街地なので注意が必要です。私たちが日常生活を送る中で気をつけることをまとめました。【クマを寄せつけない対策】●生ゴミは収集する直前に出し、放置しない。（クマは嗅覚に優れているのでクマを誘引することになるため）●実のなる樹木は早めに収穫し、不要なら伐採する。●ハチの巣の除去（住宅周辺のハチの巣を狙ってクマが出没することがあるため、業者に頼んで早めの除去を）【2026年6月9日 放送】