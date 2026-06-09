　9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万5660円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては243.37円高。出来高は2494枚となっている。

　TOPIX先物期近は3914.5ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.39ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65660　　　　　+260　　　　2494
日経225mini 　　　　　　 65655　　　　　+220　　　 44805
TOPIX先物 　　　　　　　3914.5　　　　　 +13　　　　2562
JPX日経400先物　　　　　 35400　　　　　+100　　　　　78
グロース指数先物　　　　　 740　　　　　　+1　　　　　82
東証REIT指数先物　　　　1760.5　　　　　+0.5　　　　　10

株探ニュース