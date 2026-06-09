日経225先物：9日19時＝260円高、6万5660円
9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万5660円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては243.37円高。出来高は2494枚となっている。
TOPIX先物期近は3914.5ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.39ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65660 +260 2494
日経225mini 65655 +220 44805
TOPIX先物 3914.5 +13 2562
JPX日経400先物 35400 +100 78
グロース指数先物 740 +1 82
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3914.5ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.39ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65660 +260 2494
日経225mini 65655 +220 44805
TOPIX先物 3914.5 +13 2562
JPX日経400先物 35400 +100 78
グロース指数先物 740 +1 82
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
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