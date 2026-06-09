今季のメジャーリーグは、開幕からおよそ2カ月半が経過。各球団65試合前後を消化した。公式放送局『MLBネットワーク』は8日（日本時間9日）、今季のア・リーグMVP候補を特集。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト入りし、本命から脱落。次なる候補者をピックアップした。

■対抗馬のライスは大谷翔平に酷似？

『MLBネットワーク』の看板番組「MLBトゥナイト」ホスト役のグレッグ・アムシンガー氏は8日（同9日）、今季のア・リーグMVP候補に注目。ジャッジが右肋骨の疲労骨折で離脱、次なる本命ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）の対抗馬となる選手をランキング形式で紹介した。

アムシンガー氏がアルバレスのライバル最有力候補に挙げたのが、ジャッジの同僚ベン・ライス内野手。ここまでチーム三冠の打率.304、18本塁打、45打点をマーク。OPS1.041は、アルバレスに次ぐメジャー全体2位。MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』による「Player Similarity（選手類似度）」では、カイル・シーガー内野手（0.76ポイント）や大谷翔平投手（0.75ポイント）がもっとも近いタイプと分析されている。

また、2位には昨季ア・リーグ新人王の“怪物”ニック・カーツ内野手（アスレチックス）がランクイン。昨季メジャー昇格1年目から36本塁打を放った23歳は、今季も14本塁打、OPS.955で打線をけん引。粗削りだが選球眼には優れており、パワーは抜群。今季の平均打球速度94.2マイルは、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）と並んで全体6位につけている。

MVP候補3位以下は、ホセ・ラミレス内野手やジョシュ・ヤング内野手、ヤンディー・ディアス内野手らの名前がランクイン。大谷がア・リーグから去り、ジャッジの長期離脱で巡ってきた久々のMVP獲得のチャンス。リーグ二冠王アルバレスを筆頭に、次世代のスラッガーたちが次々と名乗りを挙げている。

1. ベン・ライス（ヤンキース）

2. ニック・カーツ（アスレチックス）

3. ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）

4. ジョシュ・ヤング（レンジャーズ）

5. ヤンディ・ディアス（レイズ）

6. カム・シュリットラー（ヤンキース）

7. ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）

8. ミゲル・バルガス（ホワイトソックス）

9. ウィルソン・コントレラス（レッドソックス）