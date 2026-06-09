日本時間の12日金曜日、いよいよ開幕を迎えるワールドカップ。広島市内のサッカーショップも盛り上げに一役買っています。



■宮脇 靖知 キャスター

「ワールドカップ日本代表のコーナー。隣には初戦の対戦相手オランダのユニホームも並べられ、応援の態勢はバッチリ整っています。」



広島市内のサッカー専門店では各国代表のユニホームも並びワールドカップ一色です。

1か月ほど前から設置された日本代表のコーナーには、キーホルダーやタオルなど約30種類のグッズが置かれています。

中でも人気なのはユニホームです。レプリカも含め買い求める人の姿がありました。





■客「これは奥さん用。自分のは、きのう作りに来た。」こちらでは好きな選手の名前や番号を、その場でプリントすることができます。■客「優勝！これでもう間違いなし。」サンフレッチェ広島の大迫選手への期待も。■客「いつか試合に出るタイミングが来ると思う。素晴らしいキーパーだと思うので、ワールドカップの舞台で活躍してほしい。」■サッカーショップKAMO 広島パルコ店 前田 祐介 さん「楽しみにしている客も多く、広島全体で楽しめたら。」日本の初戦は15日月曜の早朝、オランダとの一戦に臨みます。【2026年6月9日 放送】