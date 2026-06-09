◇MLB ブリュワーズ15−14アスレチックス(日本時間9日、ラスベガス・ボールパーク)

ブリュワーズがアスレチックスとの大乱打戦を制しました。

序盤から互いにホームランが飛び交う展開。ブリュワーズが8−10で2点を追う9回表にノーアウト1、2塁からアンドルー・ボーン選手の2点タイムリーツーベースヒットが飛び出し、10-10の同点へ。試合は延長戦へ突入します。

タイブレークから始まる延長戦は、延長10回表にブリュワーズがウィリアム・コントレラス選手の3ランなどで、一挙4得点。勝負ありと思われましたが、直後にはアスレチックスがニック・カーツ選手やヨナ・ハイム選手のホームランなどで、4点を返して追いつきました。

それでもブリュワーズは延長12回表、1アウト3塁からブライス・チュラング選手のセカンドゴロがフィルダースチョイスとなり、1点を勝ち越しに成功。直後の守りは、チャド・パトリック投手が抑えて、ブリュワーズが激闘を制しました。

両チーム合わせてホームランが11本飛び出し、計34安打、計29得点。投手陣も計14投手が投げる総力戦となりました。