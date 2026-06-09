「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（９日、宮島）

１号艇で人気を集めた岩瀬裕亮（３７）＝愛知・１０６期・Ａ１＝がイン圧勝。４号艇・池田浩二（愛知）、５号艇・原田幸哉（長崎）、６号艇・磯部誠（愛知）というそうそうたる顔ぶれを相手に逃げ切り、デビュー１６年２カ月、１０回目のＧ１優出にして初制覇を成し遂げた。

水上パレード、表彰セレモニーで涙ぐみながら喜びをかみしめた岩瀬はピットで出迎えた愛知勢に祝福されるとはじけるような笑顔。真っ先に声を変えたのは１期先輩の磯部で「うぃ〜」とグータッチ。水神祭でずぶぬれになった岩瀬がカメラインタビューに答えていると池田が登場して「岩瀬、前髪、かき上げろ〜。ワカメみたいだぞ」とやいやい。宮島優勝者に贈られるしゃくしを手に写真撮影を行う姿を見た磯部が「俺もアレが欲しかったなぁ」とつぶやけば、「俺の家にはあるもんね」と宮島６２周年覇者である池田がドヤ顔。

最後は平本真之（愛知）と北野輝季（愛知）が加わり、岩瀬のおでこ全開の写真で祝福のポーズ。真剣勝負のレース後は、いつもとは違う表情でわちゃわちゃ。宮島で対決した愛知勢はそろって、次のとこなめ周年へと戦いの場を移す。