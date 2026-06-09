子どもの性被害を防止しようと、熊本市が保育園などを点検しました。

【写真を見る】「死角はないか？」子どもの性被害防止へ 熊本市と警察などの専門チームが巡回点検

施設の関係者「この辺りにカメラを1台設置して全体を映せたらいいかなと考えているところです」

「死角はないか？」

9日、熊本市の保育園などを巡回点検したのは、市職員や県警、県防犯設備協会などでつくる専門チームです。

巡回点検では、トイレや沐浴室、柱のかげなど「死角になる場所はないか」を確認しました。

AI機能搭載の防犯カメラなどの活用を

また、探知機を使って盗撮カメラが設置されていないかの調査も行われました。

意見交換会では専門チームからAI機能を搭載した防犯カメラをうまく活用することや、保育士が使うスマートフォンやタブレットが私的に使われていないか管理する方法について助言されました。

熊本市こども政策課 大住浩二 課長「今回の知見、結果については私立の保育園にも共有して取り組みを広がっていくよう努めていきます」

熊本市は、7月末までに26の施設を巡回する予定です。