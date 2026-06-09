「ドジャース・ネーション」が公式Youtubeチャンネル更新

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季、打者として打率.302、投手としては規定投球回に未到達ながら防御率0.74と異次元の活躍を見せている。米専門メディア「ドジャース・ネーション」の公式YouTubeチャンネルは、トラビス・スミス・コーチへの取材動画を公開。2024年の出来事を回想している。

「ドジャース・ネーション」は日本時間9日に公式YouTubeチャンネルを更新。取材に応じたスミス・コーチは、自身のバズった動画について語った。

ドジャース移籍1年目の2024年。大谷はベンチで同コーチと手を合わせた後、笑顔で腰を振り、そして両手を上げてバスケットボールのディフェンスのような動きを見せていた。

「この日のこと覚えてる？」と問われたスミス・コーチは、「ああ、覚えてるよ」と即答。「毎日毎日、俺がやってくるのを見てただろ。選手全員とハンドシェイクを交わすんだ。それは俺が何年もかけて思いついたものなんだ。新しい選手が入ってくるたびに、その選手がこれまでやってきたことについて何か考えてみたりするんだ」と続けた。

大谷の妻・真美子さんが元バスケットボール選手ということも、同コーチの念頭にはあった。「この時のショウヘイに関しては、バスケットボールをやっていた奥さんがいるだろ？ 彼自身がバスケットボールをやるかどうかは知らないけど」。ディフェンスの動きみたいな感じかと問われ、「そう、それをちょっとふざけてね…」と明かしていた。

2024年はワールドシリーズ制覇に貢献。昨年、2年連続世界一に導いた大谷は、今季もチームを牽引している。



（THE ANSWER編集部）