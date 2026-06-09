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TORRASは、ネッククーラー「COOLIFY Cyber Fold」を24％オフの37,809円（税込）で販売しています。

【酷暑日対策・首かけで瞬間涼感】TORRAS ネッククーラー COOLIFY Cyber Fold 冷却プレート 3×TEC半導体 2026新モデル 首掛け扇風機 ネックファン 360°送風 AI自動冷却 APP操作 暑さ対策 通勤 アウトドア ステンレスシルバー TORRAS \37,809 （2026/06/08 10:46時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

自動で温度を最適化！ 折りたたんで手軽に持ち歩けるスマートなネッククーラー

↑TORRASの「 COOLIFY Cyber Fold」。

COOLIFY Cyber Foldは、首から肩にかけて広範囲をしっかり冷やしてくれる、2026年最新モデルのネッククーラー。3つの冷却プレートが首元にフィットし、すばやく心地よい冷感を伝えてくれます。

大きな特徴は、AIが周囲の気温や体温を検知し、冷却モードを自動で調整してくれる点です。冷えすぎを防ぎながら、常に適度な涼しさをキープしてくれます。スマートフォンの専用アプリと連携させれば、自分好みの風量や温度に細かくカスタマイズすることも可能です。

また、「アジャスタブルヒンジ構造」により、送風角度を自由に調整できるのも魅力です。顔まわりや首元など、風を当てたい場所に的確に風を送ることができます。さらに、本体はコンパクトに折りたたむことができ、バッグの中でもかさばらずスマートに持ち歩けます。

本格的な暑さを迎える前に準備しておきたい、頼れるスマートなアイテム。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

本格的な夏が到来する前にAmazonでチェック！

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