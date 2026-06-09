AI搭載で賢く温度調整！ 折りたためて持ち運びに便利な最新ネッククーラーが24％オフ
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。
TORRASは、ネッククーラー「COOLIFY Cyber Fold」を24％オフの37,809円（税込）で販売しています。
自動で温度を最適化！ 折りたたんで手軽に持ち歩けるスマートなネッククーラー
COOLIFY Cyber Foldは、首から肩にかけて広範囲をしっかり冷やしてくれる、2026年最新モデルのネッククーラー。3つの冷却プレートが首元にフィットし、すばやく心地よい冷感を伝えてくれます。
大きな特徴は、AIが周囲の気温や体温を検知し、冷却モードを自動で調整してくれる点です。冷えすぎを防ぎながら、常に適度な涼しさをキープしてくれます。スマートフォンの専用アプリと連携させれば、自分好みの風量や温度に細かくカスタマイズすることも可能です。
また、「アジャスタブルヒンジ構造」により、送風角度を自由に調整できるのも魅力です。顔まわりや首元など、風を当てたい場所に的確に風を送ることができます。さらに、本体はコンパクトに折りたたむことができ、バッグの中でもかさばらずスマートに持ち歩けます。
本格的な暑さを迎える前に準備しておきたい、頼れるスマートなアイテム。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。
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