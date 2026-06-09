今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿された、家事中の飼い主さんに鳴き続けてアピールする猫ちゃんの様子です。記事執筆時点で2.6万回再生を記録しており、「椅子の白さと合わさって大福増量感がすごい」「おまめの要求とお母さんのほのぼの会話永遠に聞いていたい」といった声が寄せられました。

【動画：家事で忙しいママに『構ってほしい猫』→力強く鳴いて…ほのぼのしたやり取り】

かまってちゃんの朝

登場するのは、猫の豆大福くんと飼い主のお母さん、お父さんです。この日、豆大福くんは台所に置かれた白い椅子の上に座り、お母さんをじっと見つめていたそうです。白い座面と体の白い毛が重なり、丸いフォルムがより際立っていました。

お母さんが動くたびに目線で追いかけ「にゃぁお」と力強く鳴いてアピールを繰り返す豆大福くん。お母さんも「なぁに？」「元気？」と返事をしており、会話のようなやりとりが続いていたそうです。

お父さんにも全力アピール

お母さんが「お腹空いたん？」と問いかけると、豆大福くんは鳴いてお返事。さらに「遊びたいの？」「おやつ？」という質問にも鳴き声を返し、お母さんを見つめ続けていたそう。ただ、お母さんはすぐには遊べない様子でした。

お母さんが遊べないとわかると、今度はお父さんにアピールすることに。お父さんと目を合わせ、何度も鳴いてみるものの「今忙しいんだ」と返されます。豆大福くんは疲れたのか、椅子の上でぺたんと伏せてしまったのだとか。

やっと遊んでもらえた

その後、お母さんに名前を呼ばれた豆大福くん。すぐに反応し、お母さんのもとへ向かいます。豆大福くんはお母さんが持つおもちゃに反応を見せたものの、あっという間にゴロンと横になってしまったそう。

豆大福くんは転がったままおもちゃをしっかりキャッチ。おもちゃをつかんだまま甘えるようにお母さんを見つめてきたのだとか。お母さんに頭をなでてもらい、満足そうな豆大福くんなのでした。

投稿には「椅子の白さと合わさって大福増量感がすごい」「椅子の上にポテっと鎮座してるフォルムが既に可愛い過ぎます」「遊べと催促する鳴き声可愛いな」「おまめの要求とお母さんのほのぼの会話永遠に聞いていたい」「ママさんが動く度目で追ってるのきゃわすぎ」「甘えん坊の大きな豆が可愛すぎる」「お豆ちゃんの要求をわかってるお父さんお母さんすごい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、豆大福くんをはじめとする5匹の猫ちゃんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。個性豊かな猫ちゃんたちと、ご家族のほのぼのとしたやりとりが紹介されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。