見た目が貴族っぽい、高尚さを感じさせる猫さん。お上品にお座りしていますが、耳を見ると…。想定外の姿に笑いが止まりません。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で40万表示を突破し、「見た瞬間爆笑しちゃいました」「ガチでおもしろいｗ」「全ての毛が可愛くて愛おしい」といったコメントが寄せられました。

【写真：『縮れ毛』が特徴的なネコ→ふと、『耳の毛』を見てみたら…まさかの光景】

高貴なエカちゃんのお耳から…

Xアカウント「sakosako」に投稿されたのは、サビ白のラパーマ「エカ」ちゃんのついつい笑ってしまう姿。カールした毛並みから上品さが溢れ、キュルキュルなお目目もチャームポイントの女の子です。

縮れた胸の白い毛はまるでフリル襟のようにも見え、貴族っぽさを窺わせるエカちゃん。そんな胸の毛に注目してしまいがちですが、飼い主さんは衝撃の光景を目にしてしまったそう。なんと縮れているのは胸の毛やひげだけでなく、耳毛まで見事な縮れっぷりだったといいます。

飼い主さんの前でおすまし顔でお座りするエカちゃん。ただ、耳からは絶妙な長さの耳毛が飛び出しており、飼い主さんも気づいたときには大笑いしたのだとか。キリッとした表情と飛び出る耳毛にギャップを感じ、ついつい笑ってしまうのも無理ありませんね。

ちなみに、高貴さも貫禄も溢れ出るエカちゃんですが、2025年6月時点でまだ1歳。飼い主さん曰く、見た目通り(？)に態度も大きいそうですが、これだけ可愛くて中世の貴族のようなエカちゃんなら、何だか許せちゃいそうです。

衝撃的な耳毛にX民も大笑い

特徴的な耳毛を見せてくれたエカちゃん。その姿を見たX民からは「全部が可愛い ある意味アートの様な猫ちゃんですね！」「なんだか爵位を持ってそうな猫さんだな」「お髭も縮れてるの可愛い」「何故かダリを思い出した」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「sakosako」では、今回ご紹介したエカちゃんに加え、一緒に暮らす6頭の猫さんたちの様子も投稿されており、さまざまな可愛い一面を見ることができますよ。

エカちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「sakosako」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。