京都はポポヴィッチ氏のトップチーム監督就任を発表した

京都サンガF.C.は6月8日、ランコ・ポポヴィッチ氏が2026-27シーズンよりトップチームの監督に就任することが決定したと発表した。

一方、今回の就任発表にあたって公開されたポポヴィッチ氏の画像にまさかの反響。ファンからは「いいですか、落ち着いて聞いてください」などと大喜利状態となっている。

現在58歳のポポヴィッチ氏はペチ（現コソボ共和国）出身。これまでにサンフレッチェ広島のコーチをはじめ、大分トリニータ、FC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズなど、Jリーグの複数クラブで監督を歴任した指導実績を持つ。

ポポヴィッチ氏はクラブを通じて「京都サンガF.C.のような歴史ある素晴らしいクラブで仕事ができる事を、本当に言葉にできないくらい嬉しく思っています」「自分のベストを尽くして沢山の勝利と喜びを皆様と共に分かち合いたいです」とコメントしている。

今回の就任発表にあたって公開されたポポヴィッチ氏の画像に対し、SNS上では「なんで『いいですか、落ち着いて聞いてください』の質感の画像なんだよ」「めちゃくちゃ笑ってしまった」「既視感あると思ったらそれか」「それにしか見えない」「電子の海から人類に最後の警告のメッセージを残すポポヴィッチ面白すぎる」と、多くのコメントが寄せられ反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）