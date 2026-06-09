(C)Magica Quartet / Aniplex・Madoka Movie Project ©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

2012年公開の「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」、2013年公開の「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」のリバイバル上映が決定した。「[前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」は、Dolby Cinemaでの2週間限定上映の予定で、「[前編]始まりの物語」は7月10日から、「[後編]永遠の物語」は7月17日から上映される。

「[新編]叛逆の物語」の上映開始日、上映劇場は後日案内される。

「[前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」の上映劇場は、新宿バルト9、TOHOシネマズ大井町、T・ジョイ横浜など全国10劇場。

またシリーズの“正統なる続編”となる最新作「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」は8月28日に公開予定。

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編］始まりの物語」

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劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［後編］永遠の物語」

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「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」

(C)Magica Quartet / Aniplex・Madoka Movie Project ©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

「[前編]始まりの物語」「[後編]永遠の物語」上映劇場

北海道 TOHOシネマズすすきの 東京 新宿バルト9 東京 TOHOシネマズ大井町 神奈川 T・ジョイ横浜 埼玉 MOVIXさいたま 愛知 ミッドランドスクエアシネマ 大阪 T・ジョイ梅田 大阪 TOHOシネマズららぽーと門真 京都 MOVIX京都 福岡 T・ジョイ博多

※「[新編]叛逆の物語」については後日案内