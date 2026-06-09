自然の力を使いながら川や海の再生を目指す取り組みを知ってもらおうと6月10日から3日間海外からの研究者も参加するシンポジウムが高知県内各地で開かれます。



6月9日、県庁で一般社団法人生態系総合研究所の小松正之代表など6人が会見を開きました。小松代表などは自然の力を活用しながら生態系と人の生活のいずれにも利益をもたらすNBS＝ネイチャー・ベースドソリューションを提唱しています。

小松代表のグループでは2025年からは四万十町のショウガの生産者とNBSの導入による土壌の改善などに取り組んでいて、これからの生態系の改善などが期待されています。

こうしたNBSの取り組みや考え方をより多くの人に知ってもらおうと、10日からの3日間、四万十市などで海外の研究者も参加した国際シンポジウムが開かれます。





■小松正之代表「”大農業県”高知が率先して今の水と土壌の問題、農業の問題を将来に向けてちゃんと持続性のあって次の世代につながるように責任をもって考えてもらいたい」また、現在は室戸市の沿岸部で見られる磯焼けに対してNBSを導入して改善を目指す取り組みも進んでいます。シンポジウムは参加自由で、10日午後1時から四万十市のしまんとぴあで、11日は午後0時50分から四万十町役場東庁舎で、12日は午後1時30分から室戸市保健福祉センターやすらぎで開かれます。