衆議院選挙や自民党総裁選で高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題です。中道改革連合など野党3党はきょう、真相解明に向けた追及を続ける方針を確認しました。

中道改革連合 階猛 幹事長

「本当にやましいことがないのであれば、自ら真相解明を積極的にやるべきではないか」

野党がこう指摘するのは、高市総理の陣営が先の衆院選や自民党総裁選で、他の候補の中傷動画を作成したとされる問題です。

きのう、高市総理は…

高市総理

「これまでの選挙で対立候補の批判をしたり、中傷をしたりということを、私は一切やっておりません。ましてや、それを第三者に依頼をするということは決してございません」

あらためて動画作成者との「面識はない」などと、関与を否定した高市総理。

ただ、週刊文春に続き、共同通信も“総裁選で高市総理を当選させる目的で動画を作成・投稿した”との関係者の証言を報じていて、きょう、中道、立憲、公明の3党は幹部会談を開き、真相解明に向けた追及を続ける方針を確認しました。

中道改革連合 階猛 幹事長

「（高市総理が）あれほど強い口調で自分の関与を否定しておきながら、疑惑の渦中にある秘書を参考人として国会に出させるとか、積極的に真相解明に取り組む姿勢が見えないのがおかしいんじゃないか」

“週刊誌よりも秘書を信じる”などと繰り返す高市総理ですが、これには自民党内からも…

自民党ベテラン議員

「総理はムキになって答えているけど、本当のことを話していると思っている人の方が少ないだろうね。いずれ辻褄が合わなくなってくると思うよ」

中道など野党3党は、今月開催が予定されている予算委員会の集中審議に高市総理の秘書らの参考人招致を求めるなど、追及を強める構えです。