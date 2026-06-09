中国の習近平国家主席が7年ぶりに北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談しました。両首脳は親密さをアピールしましたが、その裏には各国の打算的な思惑があるとみられています。

■習主席を熱烈歓迎、金総書記「中朝の関係は揺るぎない」

8日、北朝鮮の平壌に到着した中国の習近平主席を、金正恩総書記が妻と共に笑顔で出迎えました。沿道は色とりどりの花や国旗を振る人たちであふれ、歓迎ムードに包まれました。

首脳会談では、両首脳が結束を改めて確認し、各分野での交流の強化や、人的往来の拡大で一致したとしています。

中国・習近平国家主席

「中朝関係が時代と共に進歩し、さらなる発展を遂げ、両国および両国人民にさらなる利益をもたらす」

北朝鮮・金正恩総書記

「国際情勢がどのように変化しても、歴史の試練を耐えてきた中朝の関係は揺るぎないことを示すことができる」

■軍事分野の交流強化、主権・安全の死守で一致

両国の親密ぶりが前面に押し出されましたが、気になる発言もありました。中国メディア（新華社通信）によりますと、習主席は「外交・法執行・軍事分野などの交流を強化したい」との考えを示しました。

また、金総書記も「中朝関係の発展を国家の最重要かつ最優先の戦略事業」としました。北朝鮮メディア（朝鮮中央通信）によると、両首脳は「両国の主権と安全、発展利益を確固として死守する」ことで一致したということです。

■習主席、訪朝前の寄稿で「覇権主義に反対」 アメリカ・日本を牽制か

公の発表の中には、今のところ日本やアメリカに対する直接的な発言はありません。しかし、中国の習主席は訪朝にあたり、北朝鮮の労働新聞に「覇権主義と権力政治に反対する」と寄稿しており、アメリカを念頭に牽制したとみられます。

さらに、「軍国主義を復活させ、地域の安全と安定を損なうあらゆる行為に反対する」とも記しており、アメリカの同盟国である日本を念頭に批判したとみられています。

■最大の焦点「非核化」に触れず？ 7年前の訪朝時とは異なる姿勢

会談で最も注目されているポイントは、「北朝鮮の非核化」について中朝が議論するかどうかです。

北朝鮮メディアによると、金総書記は今月3日、新たに稼働した核物質の生産工場を視察し、核による抑止力の質や量を拡大させ、「核保有国の地位を徹底的に行使する」と強調しました。

中国はこれまで一貫して「朝鮮半島の非核化」、つまり北朝鮮にも核兵器保有を認めない立場を取ってきました。7年前に習主席が平壌を訪れた際には、核問題をめぐり「積極的かつ建設的な役割を果たす」とはっきり表明していました。今回の会談で核問題が話されたのか、あるいは話した上で公表していないのか、今のところはっきりしません。

■「“北朝鮮への影響力”を米との交渉カード」の思惑か

NNN中国総局長の柳沢高志記者は、「今回、習主席は『非核化』については、強く主張していないとみられる」と分析しています。その理由として、「北朝鮮が受け入れるはずがない問題にこだわっても、反発されるだけだからだ」とみています。それよりも中国が重要視しているのは、「中朝の親密さや結束を強調し、“北朝鮮への影響力”をアメリカとの交渉でカードとして使いたい」という思惑があるということです。

9月に控えた訪米に向けて、「中国は北朝鮮への影響力を持っている」という状態を維持しておきたい狙いがあるとみられます。一方で、北朝鮮がロシアに傾くことも望んでいません。中国政府関係者によると、今は中国とロシアで「北朝鮮を取り合っている」ような状況だといいます。ロシアと北朝鮮はウクライナ侵攻で軍事協力をしており、このつながりが強くなりすぎることは、中国にとって大事なカードがロシアの手に渡ってしまう事態にもなりかねません。

■日本政府関係者「中国は“損な役回り”を避けたい」

日本政府関係者は、今の中国の心境を次のように解説しています。

「北朝鮮とロシアが近づいていて、中国の言う事を聞かないとわかっているのに、アメリカの代理人のように非核化を迫るのは損な役回り」だと考えており、何よりも「3か国関係の安定」を重視しているということです。

9日も2回目の首脳会談が行われる見通しで、核問題に触れるのかが注目されます。

(6月9日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より)