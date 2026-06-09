岡山市立の小学校講師の男が、男子児童の性的姿態を撮影するなどした疑いで、埼玉県警に逮捕されたことがわかりました。

【写真を見る】自宅には動画など2万7,000点以上が…小学校講師の男（25）を埼玉県警が逮捕 男子児童が脱衣所で着替える姿をスマホで撮影するなどした疑い【岡山】

男子児童（10歳未満）の着替えを撮影した疑い

性的姿態撮影等処罰法違反と児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたのは、岡山市立の小学校の講師の男（25）です。



岡山市によりますと、昨年8月17日、岡山市内の社会教育施設内で、13歳未満と知りながら、10歳未満の男子児童が脱衣所で着替えている姿をスマートフォンで動画撮影し、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。





児童ポルノと思われる動画・画像 2万7,000点以上を押収

児童ポルノの所持などの疑いで男を捜査していた警察が、今年４月8日に自宅の捜索をした際に男のスマートフォンを押収したところ、事件の動画が保存されていたということです。

警察の調べに対し、男は「覚えていない」と容疑を否認しています。警察が押収した男のスマートフォンには、児童ポルノと思われる動画・画像が2万7,000点以上見つかっていて、警察は余罪についても調べています。



岡山市教育長は、

「岡山市立小学校講師が逮捕されたことは、極めて遺憾」

「今後、事実関係を確認の上、厳正に対応してまいりたい」

などとコメントしています。



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