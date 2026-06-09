山形県東根市の小中学校の給食に、地元で採れた「佐藤錦」が登場し、児童たちが地元ならではの特別な給食を楽しみました。

【写真を見る】地元のさくらんぼを口いっぱいに！小中学校の給食に佐藤錦 由来と歴史も学び“地元の誇り”を味わう（山形・東根市）

東根市では地元の農産物に理解を深めてもらおうと、１０年前から「東根さくらんぼ」給食が提供されています。

きょう東根中部小学校の給食に並んだのは、きのう収穫された「佐藤錦」です。

東根市農業協同組合 小松伸悟 主任「この人、佐藤栄助さんという方。約１００年前においしいさくらんぼを作れないかということで、東根市出身のこの方が（佐藤錦）を作りました」





子どもたちは、佐藤錦の歴史や名前の由来などについて聞き、さくらんぼについての理解を深めました。

■「いただきまーす！」

そして、待ちに待ったさくらんぼに、この表情！

子どもたちは、さくらんぼを口いっぱいに頬張り、旬の味覚を楽しみました。



児童「うまーい！」

児童「５個くらい。甘くておいしい。結構でかい」

児童「給食センターさんがきちんと私たちのために持ってきてくれたのが心に感じる」

東根市では今回、市内の小中学校に１２５キロ、およそ４３００人分のさくらんぼを提供したということです。

東根市経済部農林課 山口修 課長「東根市で生まれ育った佐藤錦。そちらに誇りをもって地域を守るという部分でも東根市の宝だと認識してもらえれば、おいしく食べてもらえればと思います」

地元の「さくらんぼ」を食べ、地元とのつながりを聞き、児童は笑顔いっぱいに地元の誇りを味わっていました。