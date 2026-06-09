山形市の明治小学校できょう学校の創立記念行事が行われました。

そこで行われたのは、子どもたちが大好きなあるものを使った特別なショー。

夢のような世界が広がりました。

【写真を見る】「周りがレインボーになっていた」夢のような世界に子どもたち大興奮！小学校の創立記念にしゃぼん玉ショー！（山形市）

無数に広がるしゃぼん玉。

山形市立明治小学校の創立１３５周年を記念し行われたのはしゃぼん玉を使ったショーです。

しゃぼん玉を操るのは全国で活動しているしゃぼん玉エンターテイナーのバブリン先生です。

きょうは全校児童３９人を前に、しゃぼん玉を使ったさまざまな技を披露しました。

佐藤友美アナウンサー「今からペットボトルを使って、しゃぼん玉で、食べ物を表現するそうです。一体何になるのでしょうか？」

■出来上がった“食べ物”は・・・？

出来上がったのは、器からはみ出そうなソフトクリーム状の巨大なしゃぼん玉。

児童「おちそう。おちそう。おちそうだよ」



佐藤友美アナウンサー「おー、なんとしゃぼん玉の中に次々と小さなしゃぼん玉ができています。すごい」

こちらは湯気が入ったしゃぼん玉です。

■割れると・・・

児童「まさか煙は入らないと思っていたので凄かったです」



児童「入ったときに周りがレインボーになっていたので凄いなと思いました」



児童「なんかみんながぼやけて見えた」

バブリン先生「本当に目を大きくして楽しんでいたので僕もうれしくなっちゃいました。しゃぼん玉は子供から大人まで年齢関係なく楽しめるので、ご家族でみていただいて楽しいひと時をすごしていただければ」

自分と友達、そして歴史を積み重ねた体育館いっぱいに広がるしゃぼん玉に、児童たちは大興奮の様子でした。