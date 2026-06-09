道の駅が民間企業と協力し地域の防災に関わる取り組みや呼びかけを行う協定が結ばれました。

この協定で、災害に強い街づくりを目指します。

【写真を見る】道の駅と企業が協力！災害に強い街づくりへ！道の駅では10月に防災フェスティバルの開催も（山形市）

協定を結んだのは、山形市にある道の駅やまがた蔵王と損害保険ジャパンです。

災害時に損害保険ジャパンの持つ豊富なネットワークでの情報取集や、全国からの人材派遣を行うほか、地域での防災意識の向上を目的とした活動をすることが盛り込まれています。

■協定を通じて防災の意識を高められるように

損害保険ジャパン 後藤圭吾 山形支店長「道の駅やまがた蔵王は山形のシンボル、交通の要所ですので、協定を通じて皆様に（防災の）意識を高めていただけるような取り組みを進めていきたい」

道の駅やまがた蔵王 青木哲志 駅長「インターチェンジも近いので速やかに支援活動、救援活動、復旧活動にあたれるような形で、民間企業の力をお借りして取り組めるように我々も今後協力しながら計画を作り上げて、実行する体制を作っていければ」

また、きょうは道の駅やまがた蔵王が去年１１月に結んだ防災ネットワークに参加している企業との会議も開かれ、それぞれの企業が災害に備えた活動を報告しました。

道の駅やまがた蔵王では、１０月に非常食の体験ブースや防災グッズなどを販売する防災フェスティバルの開催を予定していて、防災を身近なものにしたいとしています。