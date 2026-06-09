中古iPhone SEが4980円、IIJmioが期間限定の「スマホ大特価セール」
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」で、他社からの乗り換えで「ギガプラン」の音声SIMまたは音声eSIMを端末とセットで申し込むと、対象端末が割引価格で購入できる「のりかえ価格での端末販売」を開始した。あわせて、一部の機種をさらに値下げする期間限定の「スマホ大特価セール」を11月4日21時59分までの期間で実施する。
「のりかえ価格での端末販売」は終了日未定の割引施策。対象機種として、Androidスマートフォンや中古のiPhoneなどが幅広くラインアップされている。一括払いの価格例として、「moto g05」が2480円、「Xperia 10 VII」が5万9800円、「AQUOS R10 [12GB/256GB]」が7万9800円、「iPhone 16 [128GB] 未使用品」が10万9800円、「Galaxy S26 [12GB/256GB]」が12万4800円、「Galaxy Z Fold7 [12GB/256GB]」が22万9980円などで販売される。
同時に開始された期間限定の「スマホ大特価セール」では、一部の機種がさらに値下げされる。対象機種は、「iPhone SE（第3世代）[64GB] 良品」が4980円、「OPPO Reno11 A」が9980円、「Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB]」が9980円、「POCO F7 Ultra [12GB/256GB]」が4万4800円、「AQUOS R9」が4万9800円、「iPhone 17 [256GB] 未使用品」が10万9800円など。
適用条件は両施策で共通しており、ギガプランの音声回線に他社からMNP転入で新たに申し込み、同時にのりかえ価格対象端末をセットで購入する必要がある。また、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した実績がないことが条件となる。
のりかえ価格の適用は1契約者（mioID）あたり1台のみ。同時に複数台を申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末ののりかえ価格が自動的に適用される。家電量販店やネットショップで購入したパッケージ（エントリーコードなど）を利用した申し込み、JALモバイル、BIC SIM、価格.comを経由しての申し込みは対象外となる。機種名 のりかえ価格 moto g05 一括：2480円
24回：104円 OPPO A5 5G 一括：1万4800円
24回：618円 Xperia 10 VII 一括：5万9800円
24回：2493円 AQUOS R10 [12GB/256GB] 一括：7万9800円
24回：3326円 AQUOS R10 [12GB/512GB] 一括：8万9800円
24回：3743円 iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品 一括：4990円
24回：210円 motorola edge 40 neo 一括：1万4800円
24回：618円 moto g66j 5G 一括：1万6800円
24回：701円 Redmi 12 5G [8GB/256GB] 一括：1万7800円
24回：743円 REDMI 15 5G [4GB/128GB] 一括：1万7800円
24回：743円 iPhone SE(第2世代) [64GB] 美品 一括：1万9800円
24回：826円 moto g06 一括：1万9800円
24回：826円 Redmi Note 13 Pro+ 5G 一括：1万9800円
24回：826円 arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] 一括：1万9800円
24回：826円 iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 一括：1万9800円
24回：826円 POCO M7 Pro 5G 一括：2万2800円
24回：951円 REDMI 15 5G [8GB/256GB] 一括：2万2800円
24回：951円 iPhone SE(第3世代) [64GB] 美品 一括：2万4800円
24回：1035円 iPhone SE(第3世代) [128GB] 美品 一括：2万9800円
24回：1243円 らくらくスマートフォン Lite MR01 一括：2万9800円
24回：1243円 iPhone 13 mini [128GB] 美品 一括：2万9800円
24回：1243円 Google Pixel 8a [128GB] 良品 一括：2万9800円
24回：1243円 AQUOS sense9 [6GB/128GB] 一括：3万4800円
24回：1452円 motorola razr 40 一括：3万4800円
24回：1452円 Google Pixel 8a [128GB] 美品 一括：3万9800円
24回：1659円 Google Pixel 8 [128GB] 良品 一括：3万9800円
24回：1659円 iPhone 13 mini [256GB] 一括：3万9800円
24回：1659円 motorola edge 60 pro 一括：4万4800円
24回：1867円 Xperia 5 IV [8GB/256GB] 一括：4万4800円
24回：1867円 iPhone SE(第3世代) [64GB] 未使用品 一括：4万9800円
24回：2076円 Google Pixel 9a [128GB] 良品 一括：4万9800円
24回：2076円 Google Pixel 8 [128GB] 美品 一括：4万9800円
24回：2076円 iPhone 14 [128GB] 良品 一括：4万9800円
24回：2076円 Google Pixel 9a [128GB] 美品 一括：5万4800円
24回：2284円 Xiaomi 15T [12GB/512GB] 一括：5万4800円
24回：2284円 Google Pixel 8 [128GB] 未使用品 一括：5万4800円
24回：2284円 iPhone SE(第3世代) [128GB] 未使用品 一括：5万9800円
24回：2493円 Google Pixel 9a [128GB] 未使用品 一括：5万9800円
24回：2493円 iPhone 14 [256GB] 良品 一括：5万9800円
24回：2493円 iPhone 15 [128GB] 良品 一括：6万9800円
24回：2909円 Google Pixel 9 [128GB] 良品 一括：6万9800円
24回：2909円 Google Pixel 9 [128GB] 美品 一括：7万4800円
24回：3118円 iPhone 14 [256GB] 美品 一括：7万4800円
24回：3118円 iPhone 15 [128GB] 美品 一括：7万4800円
24回：3118円 Google Pixel 9 [128GB] 未使用品 一括：7万9800円
24回：3326円 iPhone 15 [256GB] 良品 一括：7万9800円
24回：3326円 iPhone 16e [128GB] 良品 一括：7万9800円
24回：3326円 iPhone 16e [128GB] 美品 一括：8万2800円
24回：3451円 iPhone 15 [256GB] 美品 一括：8万4800円
24回：3535円 iPhone 15 [128GB] 未使用品 一括：8万9800円
24回：3743円 iPhone 16e [128GB] 未使用品 一括：8万9800円
24回：3743円 motorola razr 60 一括：8万9800円
24回：3743円 iPhone 16 [128GB] 良品 一括：9万9800円
24回：4160円 iPhone 16e [256GB] 良品 一括：9万9800円
24回：4160円 iPhone 16e [256GB] 美品 一括：10万2800円
24回：4284円 iPhone 16 [128GB] 美品 一括：10万4800円
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24回：1万201円 Galaxy S26 Ultra [16GB/1TB] 一括：28万4980円
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24回：1万2076円 機種名 スマホ大特価セール価格 OPPO Reno11 A 一括：9980円
24回：418円 Redmi Note 14 Pro 5G [8GB/256GB] 一括：9980円
24回：418円 Redmi Note 14 Pro 5G [12GB/512GB] 一括：1万4800円
24回：618円 Galaxy A36 5G 一括：2万9800円
24回：1243円 AQUOS R9 一括：4万9800円
24回：2076円 POCO F7 Ultra [12GB/256GB] 一括：4万4800円
24回：1867円 POCO F7 Ultra [16GB/512GB] 一括：5万4800円
24回：2284円 iPhone 14 [128GB] 未使用品 一括：5万9800円
24回：2493円 motorola razr 50 一括：7万9800円
24回：3326円 motorola razr 60 ultra 一括：11万9980円
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24回：4577円 OPPO Find N6 一括：28万4980円
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