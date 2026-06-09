9日は鹿児島市内も一日、雨模様となりました。雨に映えるのがアジサイの花ですが、鹿児島市のあじさい園では、1万株が咲き誇り、雨の季節を鮮やかに彩っています。



（記者）

「梅雨に入り今日も雨ですが、こちらのアジサイ、雨を忘れさせるほどきれいに咲いています。こちらではいろんな種類や色のアジサイを楽しむことができます」



高貴な紫や鮮やかなピンク。さまざまな色のアジサイを楽しめるこちらは、鹿児島市平田町にある「坂の上のあじさい園」です。園長の坂之上 利治さんが10年の歳月をかけて整備し3年前にオープンしました。





東京ドームの約半分、2.5ヘクタールの広い土地に、約1万株が植えられています。坂道に並ぶアジサイは見栄えが良く「振り返り坂」という名前も付けられています。（坂之上利治 園長）「子どもに手をかけるように、草をとったり、カズラをとったり、肥料を与えたり、自分の子供と思って育てると愛着が湧く。 6月になると、きれいな花を咲かせて笑顔にさせてくれる。それが魅力。花を見て怒る人はいないし、みんなにっこりになって『良かった。また来年もお願いします』と言って帰っていくので、私も心がうれしいです」あじさい園の入園料は1人300円、小学生以下は無料です。9日時点のアジサイは七分咲きで6月中旬には満開を迎えるそうです。