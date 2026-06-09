昭和１００年を記念した企画展「東京１９６４大会から東京２０２０大会へ」が、９日から東京・新宿区の日本オリンピックミュージアムで開催される。アジアで初開催となった１９６４年の東京五輪、そして２０２１年東京五輪で使用された物を展示。この日は内覧会が行われ、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長は「こうした企画の中で多くの皆さんに仲間になっていただき、スポーツのよさを語り合えるようにしていきたい」と語った。

企画展では、１９６４年の東京五輪で使用された聖火トーチや、競技で使われたバレーボール、サッカーボールなどを見ることができる。両五輪のメイン会場となった新・旧国立競技場の全体模型が横並びで展示され、２１年大会で大会組織委員長だった橋本会長は「コロナ禍で行われた東京大会は、日本にとって最大のチャンスであると思いました。世界で起こっている課題を解決することができるのは、この日本だと世界に発信するチャンスが訪れたという風に、前向きに捉えた。多くの皆さまの努力のおかげで、１年遅れではありましたが東京大会を開催することができた」と思いを込めた。

企画展は、９日から７月２８日までオリンピックミュージアムの１階で開催される。橋本会長は「単にスポーツという観点だけではなく、時代の背景や、その時代から何を学びどこに向かっていくかということを、この企画展から、特に子どもたち学んでいただく、そういった機会になれば」と期待を込めた。