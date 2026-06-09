森香澄、理想の結婚相手の条件を明かす 恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏に“電柱女子”指摘されるも否定せず
タレント・フリーアナウンサーの森香澄が9日、都内で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）合同取材会に出席。理想の結婚相手の条件を明かした。
【写真】相手に求める年収も…森香澄の”理想の結婚相手”
取材会には、エルフ・荒川、恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏とともに参加。トークでは荒川とともに、回答した理想の結婚相手の条件をもとにした、理想の結婚相手のプロフィールと、プロフィールをもとにAIが作成した顔のイメージをそれぞれ発表した。荒川が「友達みたいになんでも話せる人がいい」とする一方で、特に重視する部分について、森は「情緒が安定していること。けっこう引っ張られちゃう方なので」とぽつり。
これに植草氏は「本音で言わせていただきます」とし、「みなさん（理想の条件として自分の年齢の）4、5歳下を書きますけど、下は遠慮してほしい」とバッサリ。また森には「森さんは、とってもモテてたと思うんですよ。だから、“電柱”の気がある」と、植草氏が提唱する、男性からアプローチされた経験を忘れられず自分から動くことができない女性＝電柱女子に森は当てはまると指摘。
植草氏のアドバイスに、しぶしぶ「じゃあ（相手の男性の条件は）30からにしておきます」とつぶやいた森は、“電柱女子”との指摘には特に否定もせずに「“電柱”をやめたいと思います」と返していた。
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森が務めている。
【写真】相手に求める年収も…森香澄の”理想の結婚相手”
取材会には、エルフ・荒川、恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏とともに参加。トークでは荒川とともに、回答した理想の結婚相手の条件をもとにした、理想の結婚相手のプロフィールと、プロフィールをもとにAIが作成した顔のイメージをそれぞれ発表した。荒川が「友達みたいになんでも話せる人がいい」とする一方で、特に重視する部分について、森は「情緒が安定していること。けっこう引っ張られちゃう方なので」とぽつり。
植草氏のアドバイスに、しぶしぶ「じゃあ（相手の男性の条件は）30からにしておきます」とつぶやいた森は、“電柱女子”との指摘には特に否定もせずに「“電柱”をやめたいと思います」と返していた。
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森が務めている。