世界大会での優勝経験もある熊本国府高校のチアダンス同好会で、外部コーチの言動などを問題視する告発文が届き、その後、生徒7人が同好会を辞め、そのうち5人が転校していたことが明らかになりました。

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学校の説明

学校などによりますと、去年11月、このチアダンス同好会について「女性の外部コーチが高圧的な指導を行っているのではないか」などと書かれた匿名の告発文が、熊本県私学振興課と学校に届きました。

この後、このコーチと生徒によるミーティングなどが開かれましたが、2026年1月までに生徒7人が退会し、このうち5人が3月末に転校したということです。

チアダンスを求めて県外から――

転校した4人は、チアダンス同好会を目的に県外から入学した生徒だったということです。

チアダンス同好会は、去年も世界大会で総合優勝した強豪チームですが、学校は外部コーチの指導内容などについて「学校が直接管理している部活動ではないので調査が難しく、弁護士に一任している」としています。