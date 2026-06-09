市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか



北國新聞・野口 強 論説委員：

金沢市を代表する美の殿堂「金沢21世紀美術館」が、大規模な改修工事のため、来年5月から1年近く休館します。



年間来館者が200万人を超える 巨大な観光スポットの空白は、金沢中心部のにぎわいを持続させる上で、大きな試練です。この「21美ロス」を克服するため、まちなかを美術館に見立てるイベントが始まります。

きょうのテーマは、こちら。「”21美ロス”克服へ金沢の総力結集」

この21世紀美術館、2004年10月のオープン以来、うなぎのぼりで入館者が増え、2015年の北陸新幹線金沢開業から年間200万人台となり、2018年には258万人を超えて過去最多となりました。

その後、コロナや能登半島地震で落ち込んだんですが、去年・25年度、6年ぶりに200万人台を回復しました。



市川：

国内の美術館の中でもトップクラスの人気を誇っていますよね。

野口さん：

県民もほとんどの方が一度は行ったことがあると思います。

当然、建築に関心が高い市川さんも何度も行っているでしょうが、市川さん的には、どういったところに魅力を感じますか？



市川：

全国的には、四角く無機質な美術館も多いですが、21美は、ガラス張りの円形の外観がすでにアート作品…



野口さん：

何よりも美術館自体が巨大な美術作品で、ガラスで囲まれた円形の外観を持ち、外からも中からも開放感を味わますよね。

国際的にも評価は高く、ベネチア・ビエンナーレ国際建築賞の最高賞に輝いた。館内はスイミングプールなど、遊び心あふれる展示物があり、地元作家や市民の作品発表のスペースも充実しています。人が集まりやすい要素がそろっていることが強みとして挙げられますね。



開館当初、来館者の目標は、年間30万人だったんですが、いまや200万人。向かい側の兼六園が年間260万人ですから、それに匹敵する文化施設です。

来年5月から11カ月間休むことの影響は、周辺の商業エリアなどにも計り知れなく大きい。



市川：

休館が終わった時、周りが寂しくなっている状況は避けたいですね。



野口さん：

1つ目の、目からウロコです。「金沢まるごと美術館工事現場もアートに」

金沢市では休館中のにぎわいづくりに、「まちなか芸術祭」を開催します。

コンセプトは「美術館は街であり、街は美術館である」。これは美を開放する21美の理念にも通じます。

計画では、21美の作品を紹介する展示が、旧日銀金沢支店をメーン会場として、しいのき迎賓館、中村記念美術館、国立工芸館、県立美術館など、季節ごとに会場を変えることになっています。



とりわけ旧日銀支店については、お茶会や邦楽のステージに使うほか、分厚い扉で知られる地下金庫も展示に活用するという、通常ありえない発想でにぎわいを呼び込む計画です。



市川：

今後、旧日銀のエリアをどう活用するかを探る上でも絶好の機会になりそうですね。



野口さん：

21美本体でも、工事の前に作品を移した空っぽの美術館を無料開放するほか、工事のフェンスに、作家や市民が自由にアートを描く「ウォールアート」も行われる。いわば「工事現場」もアートにしてしまう、21美らしい視点ですね。

では、もう一ついきましょう、目からウロコです。「金沢の「文化の森」チームプレーでPR」



こうした多彩な企画が打ち出せるのは、歩いて回れる範囲に、クオリティの高い美術館や博物館が、ぎゅっと集まっているためです。

県立美術館や歴史博物館、国立工芸館が立ち並ぶ「兼六園周辺文化の森」。

エリアを広げると21美をはじめ鈴木大拙館、中村記念美術館があり、兼六園と金沢城公園も含めれば、北陸の文化観光の聖地といっていいゴールデンエリアです。



市川：

21美の休館をカバーする文化施設のチームプレーに期待ですね。



野口さん：

村山市長も改修が終わった後も継続したいと述べているように、まちなか芸術祭の開催は、リニューアルした後も、石川県と金沢市、そして民間の施設が足並みをそろえて共同企画を打ち出していく、試金石になります。

21美ファンの方も、これをきっかけに、金沢の文化の森にある多彩な美術館・博物館を訪ねて、伝統から現代まで、幅広い美との出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

