名古屋市では、指定ごみ袋が一部店舗で品薄になっている事態を受け、5月25日から家庭用のごみに関し「指定袋以外」の袋も認める臨時措置を始めました。

【写真を見る】名古屋市 指定ごみ袋の不足は解消した? 無色透明or半透明でも収集する臨時措置 ｢品薄の状況が続けば期限延長も｣

（名古屋市環境局作業課 河合幸樹課長補佐 5月22日）

「指定袋の代わりに無色透明の袋・半透明の袋で排出できるようにする」

臨時措置の対象は可燃・不燃・資源の3種類で、代用できるのは10リットル～45リットルの大きさの「無色透明」または「半透明」の中身が容易に見える袋に限られています。

臨時措置の開始から、2週間が過ぎた9日の朝、名古屋市内でごみ収集の様子を見てみると…



（瀧川幸樹アナウンサー）

「収集されるごみ袋のほとんどが、指定のごみ袋です」



目にしたほとんどのごみ袋が、従来通りの市指定のもの。代用の袋はごくわずかでした。

ごみ焼却場では…

名古屋市の可燃ごみを焼却処分する工場の一つが、あま市にある五条川工場です。



（瀧川アナ）

「名古屋市のごみが集まる焼却場です。ほとんどが指定袋で、指定外の袋はあまり見当たりません」

この工場では、搬入された可燃ごみが最大で1日560トン焼却されます。



（河合課長補佐）

Q.色つきのごみ袋が目立つが

「色つきの袋は事業系のごみや、あま市や清須市のごみ袋になる」



Q.指定外の袋はあまりない？

「名古屋市のごみに関しては、指定袋がほとんど」

“指定ごみ袋”の不足は解消した？

ピットの中で目立つのは、指定の袋ばかり。名古屋市が臨時措置として認めている無色透明や半透明の袋は、まばらでした。たまたまなのか、担当者に伺うと…



（河合課長補佐）

「（指定外の袋は）見た限り100袋とか数百袋に1つ2つくらい」

しかし、臨時措置の効果はあらわれていると言います。



（河合課長補佐）

「臨時措置を実施してから、（市民からの）問い合わせ件数が減った。今週だと1日数件程度」



臨時措置が始まる前の1週間は、ごみ袋の不足を訴える市民からの問い合わせが1日40件ほどあったといいますが、今では1日数件ほどに減少したと言います。

ごみ袋は店頭で買えるようになった？街で聞いてみると…

では、臨時措置の開始から2週間が過ぎて、名古屋市指定のごみ袋は販売店の店頭に戻ってきたのでしょうか。



（千種区 70代）

「（棚が）空になっている所はあった、ドラッグストアで」



（西区 70代）

「陳列はあるが、『1人〇個まで』とレジに書いてあった」



（北区 30代）

Q.家に指定ごみ袋はある？

「ないんですよ。『半透明』の袋で『可燃ごみと書いてあれば大丈夫』と見たので、それで2回くらい出した」



（守山区 30代）

「たまたま きのう見たら、百均には売っていた。百均に売っているなら、ちょっと戻ったのかな」

「品薄の状況が続けば期限延長も」

住む場所や店に行った時間帯などで状況は異なりますが、「十分な量が店頭に並んでいるわけではない」というのが街の声でした。



臨時措置の期限は6月末までですが、名古屋市は「このまま品薄の状況が続けば、期限の延長」も視野に入れています。

（河合課長補佐）

「袋の製造業者からは『製造自体はできている』と確認している。不安に思った一部の人が、少し多めに買ったことも想定される。必要な分だけ購入いただければ」