【別れる勇気が出ない人へ】つらい恋を手放すためのヒント3選

「もう関係を続けるのはつらい」と感じているのに、なかなか別れる決断ができない…そんな思いを抱え日々を過ごしている女性は少なくありません。情や思い出、周囲の目など、別れを迷わせる要素はたくさんありますよね。今回は、そんなあなたに向けて“別れる勇気を持つためのヒント”を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

別れたあとの生活を想像してみる

「別れたらひとりになってしまうかも…」そんな漠然とした不安が、あなたの決断をにぶらせている可能性も。 そこで大切なのは、“別れたあとのリアル”を想像してみること。 新しい趣味に挑戦する、友だちと出かけるなどの自分の時間を楽しんでいることを想像すると、前向きに別れの準備をすることができますよ。 孤独を恐れるより、「これからの自分がどう過ごしたいか」に意識を向けてみることが大切です。

信頼できる人に相談して気持ちを整理する

ひとりで悩んでいると、どうしても思考がグルグルと堂々巡りになってしまいがち。 そんなときは、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうといいでしょう。 自分の本音を言葉にすることで、頭のなかがスッキリし気持ちが整理しやすくなります。 友人や家族からの温かい言葉が、あなたの背中を押してくれることもあるかもしれません。

「別れ＝失敗」と考えない

長く付きあった恋人との別れは、「せっかくここまで来たのに…」と感じてしまうこともありますよね。 でも、恋愛にはゴールはありません。 たとえ別れを選んでも、それは“失敗”ではなく、新たな恋をするためのステップアップと考えると気持ちが楽になりますよ。 いかがでしたか？ 今回は、“別れる勇気を持つためのヒント”についてご紹介しました。 大切なのは、自分の気持ちに正直になることと、自分自身を犠牲にしないことです。 この記事を参考にあなたも今の恋を経て、ステップアップしてみるのもいいかもしれませんね。

ライター Ray WEB編集部