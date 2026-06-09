X-girl×Hot Stuffの限定コレクション登場！ヴィンテージ感あふれる新作に注目

ストリートブランド「X-girl」から、1957年に誕生したクラシックキャラクター「Hot Stuff」とのエクスクルーシブコレクションが2026年6月12日（金）に登場します。アメリカンポップカルチャーやヴィンテージファンから長年愛され続ける赤い小さな悪魔の男の子「Hot Stuff」と、X-girlのストリート感あふれるデザインが融合。存在感抜群のTシャツやキャップがラインナップし、夏のコーディネートを盛り上げてくれる注目コレクションです♡

ポップカルチャーを感じる特別コラボ

「Hot Stuff」は、50～70年代のアメリカを象徴するポップなアートスタイルで知られる人気キャラクターです。

今回のコレクションでは、X-girlのロゴと「Hot Stuff the Little Devil」を組み合わせたスペシャルなアートワークを採用。

ヴィンテージ感のある風合いや、キャッチーなグラフィックを取り入れることで、ストリートファッションに遊び心をプラス。

普段のカジュアルスタイルはもちろん、トレンド感のある着こなしにもぴったりなアイテムが揃います。

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ラインナップを詳しくチェック

X-girl｜HOT STUFF FADED S/S TEE



価格：7,150円（税込）

フロントとバックの両面に「Hot Stuff the Little Devil」を大胆にプリントしたインパクト抜群のTシャツ。

古着のようなフェード感と掠れたプリントが魅力で、幅広いボトムスと合わせやすいベーシックなシルエットに仕上がっています。

カラー：WHITE／BLACK（サイズ：S／M）

X-girl｜HOT STUFF RHINESTONE S/S BABY TEE



価格：7,150円（税込）

ラインストーンを施したX-girlロゴと、寝ころんだ「Hot Stuff the Little Devil」のアートワークが特徴のベビーティー。カモ柄ボディも展開され、コーディネートのアクセントとして活躍します。

バックスタイルにはさりげないネーム刺繍を配置し、細部までこだわったデザインです。

カラー：WHITE／CAMO（サイズ：S／M）

X-girl｜HOT STUFF TRUCKER CAP

価格：6,050円（税込）

フロントに大胆なロゴ刺繍を施したトラッカーキャップ。サイドには「Hot Stuff the Little Devil」の刺繍をあしらい、どこから見ても楽しめるデザインに仕上げています。

アジャスター付きでサイズ調整が可能なため、幅広い方に取り入れやすいアイテムです。

カラー：BLACK（サイズ：OS）

夏の主役アイテムとして活躍

今回のコレクションは、グラフィックの存在感とヴィンテージライクな雰囲気が魅力。Tシャツ1枚でもコーディネートが決まり、キャップを合わせればさらにストリート感のあるスタイルを楽しめます。

販売は日本国内のX-girl店舗、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）、XLARGE那覇、公式オンラインストアcalif、ZOZOTOWNにて実施予定。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

この夏だけの特別なコラボを楽しんで

X-girlとHot Stuff、それぞれの魅力が詰まった今回の限定コレクションは、ポップでユニークなデザインを楽しみたい方にぴったり。

ヴィンテージテイストとストリートスタイルが絶妙に融合したアイテムは、夏のワードローブに新鮮なアクセントを加えてくれます♪

お気に入りの一着やキャップを見つけて、遊び心あふれるコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか。