“赤いバラ”で全力歓迎？習近平主席の「おもてなし」映像に表れる“北”の思惑　金総書記が中国と「対等」アピールか

7年ぶりの北朝鮮訪問で大歓迎を受けた中国の習近平国家主席は、日本時間9日午後、北京に戻りました。

熱烈な歓迎の裏で、金正恩（キム・ジョンウン）総書記との関係にはある変化がありました。

首脳会談で中朝のトップが向かい合うテーブル。

その中央には、何百本という真っ赤なバラらしき花が飾られていました。

歓迎式典の会場には白馬の群れが連なり、中国・習近平主席が移動する際には、約20台のバイクが隊列をなして先導していました。

朝鮮中央テレビ アナウンサー：

歓迎の歌が鳴り響く中、金正恩同志は李雪主夫人と共に、習近平同志と彭麗媛夫人を歓迎しました。

2019年以来7年ぶりとなる習主席の北朝鮮訪問。

現地の映像からひもとく手厚いおもてなしと、その裏にある思惑とは…。

8日、北朝鮮・平壌（ピョンヤン）の空港で習主席の到着を待ち受けた、北朝鮮の金正恩総書記。

両者は両手で握手を交わしていました。

赤いネクタイの習主席に対し、金総書記のネクタイは白。

そして、2人の夫人はどちらも白一色の装いです。

まず向かったのは、歓迎式典が行われる金日成（キム・イルソン）広場。

そこには「朝中親善は永遠」というスローガンがありました。

そして会場の中央には、両首脳の巨大な肖像画が掲げられていました。

21発の礼砲が鳴り響いたあと、両首脳を待ち受けていたのは、中国や北朝鮮の旗を手に跳びはねる子供たちです。

5月、中国・北京での米中首脳会談で中国がトランプ大統領に対して行ったのと同様の歓迎を北朝鮮から受け、習主席も満足げに右手を掲げます。

続いて向かったのが、首脳会談が行われた迎賓館です。

会談が行われるテーブルの中央には、両首脳の間を埋め尽くす数百本の真っ赤なバラらしき花が。

9日朝の朝鮮中央テレビでは、会談中、この赤い花が常に映り込むように映像を紹介し、「歴史的な会談」だったと報道。

朝鮮中央テレビ アナウンサー：

金正恩同志は習近平同志の訪問を歓迎し、晩さん会を用意しました。

次に映し出されたのは、「木蘭館」と呼ばれる晩さん会会場です。

エントランスに習主席の車が横付けされ、金総書記が出迎えていて、常に両首脳の友好ぶりを報じていました。

午後9時から平壌体育館で行われた歓迎公演のステージでは、ブランコや大車輪を使ったパフォーマンスに加え、歌と踊りのショーを展開。

途中、パンダも登場する展開に、観覧する両首脳の会話も弾んでいるように見えます。

一夜明けた9日も、そろって植樹行事に参加する様子が報じられるなど、両首脳の友好ぶりと北朝鮮側の歓迎ムードが目立つ今回の習主席の訪朝。

ただ、そうした中にも両者の関係性に微妙な変化が生まれていると専門家は指摘します。

甲南女子大学・鴨下ひろみ教授：

（歓迎式典のあった）金日成広場で、大々的に習主席と金総書記の肖像画を並べて飾っている。金総書記が権力基盤を固めて、海外でのロシアとの友好関係も含めて、中国と対等の立場で話し合う、そういった力をつけてきたんだという新しい中朝関係をアピールする場になっていた。

7年前、習主席が訪朝した際に中国側の発表にあった朝鮮半島の非核化については、今回、中朝どちらも触れていなかったということです。