観光シーズンを前に、貸切バスが法律に従って適切に運行されているか北陸信越運輸局が抜き打ちの監査を実施しました。



新潟市西区の新潟ふるさと村の駐車場で実施された街頭監査。2016年に長野県軽井沢町で15人が亡くなったツアーバスの事故が発生して以来、北陸信越運輸局が県内で年に数回実施しています。



9日は、運転手の健康状態や無理な行程になっていないかなど約20項目を確認しました。



■運転手(60代)

「体調がちょっとでも悪かったら、乗らないように報告するようにしている。事故を起こさないように(気を付けている)。」



磐越道でのバス事故を受けて、あらためてバスの適正な運行が求められています。



■北陸信越運輸局新潟運輸支局 唐崎光博支局長

「バスを利用する皆様に安全安心を提供することが使命と考えているので、そういったこと(大きな事故)が二度と起きないように安全対策の確認については引き続きやっていく。」



9日は、監査を実施した3台の貸切バスに違反は確認されませんでした。